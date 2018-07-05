«Валенсия» заинтересована в покупке Марио Фернандеса

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попал в сферу трансферных интересов «Валенсии», сообщает Cadena Ser.

Испанский клуб находится в поиске футболиста, способного укрепить позицию правого защитника. Команде предстоит выступление в нескольких турнирах в следующем сезоне, в том числе – в Лиге чемпионов.

Бразилец перешел в ЦСКА в 2012 году за 15 миллионов евро. По оценке экспертов, его трансферная стоимость перед стартом ЧМ-2018 составляла 16 миллионов.