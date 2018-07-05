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    «Валенсия» заинтересована в покупке Марио Фернандеса

    Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес попал в сферу трансферных интересов «Валенсии», сообщает Cadena Ser.

    Испанский клуб находится в поиске футболиста, способного укрепить позицию правого защитника. Команде предстоит выступление в нескольких турнирах в следующем сезоне, в том числе – в Лиге чемпионов.

    Бразилец перешел в ЦСКА в 2012 году за 15 миллионов евро. По оценке экспертов, его трансферная стоимость перед стартом ЧМ-2018 составляла 16 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 10:50
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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 12:02

      Если так же успешно будут играть, растащат всю сборную России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 июля 2018, 09:48

      "Мыши" положили глаз на Фернандеса? Вот что делает ЧМ - 2018 с людьми.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 июля 2018, 00:15

      Может и уйти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +433

      Федун 5 июля 2018, 15:28

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 5 июля 2018, 15:07

      Буду рад, если всю нашу сборную распродадут по европейским клубам топ-4 чемпионатов.
      Фернандес, Акинфеев, Головин, Дзюба - эти ребята смогли бы усилить топ клуб.
      Только вот сидят они на золотых контрактах, а в европе никто не хочет попытаться себя показать.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > WhiteEgon 5 июля 2018, 18:55

      Добавил бы к перечисленным ещё и Р.Зобнина, но
      И.Акинфеев никуда не перейдёт из ЦСКА и это точно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > vladimir-7 6 июля 2018, 10:19

      У Зобнина травма была. Ему пока лучше провести еще один сезон в Спартаке. Есть риск, что он перестанет прогрессировать.
      Дзага тоже был бы в списке, если бы не его хрустальность.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > WhiteEgon 6 июля 2018, 15:53

      Так он же в сборной играет сейчас и судя по всему
      травму залечил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > vladimir-7 6 июля 2018, 16:05

      Он кресты рвал. Многим игрокам эта травма мешала прогрессировать, а Зобнин не так много матчей за Спартак сыграл после травмы.
      Если Роман и в следующем сезоне будет прогрессировать, то, конечно, дорога ему в хороший европейский клуб.

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 июля 2018, 13:18

      Ему уже 27 лет Гинер может и продать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 5 июля 2018, 13:08

      Марио один из лучших в сборной, свой фланг закрывает наглухо, да и впереди еще успевает подключаться, единственная по настоящему полезная натурализация из всех.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 июля 2018, 12:41

      Беги, мужик, беги. Посмотри на Дзагоева и Акинфеева, пойми, что с ними стало и беги. Иначе до конца жизни на Гинера без всякого прогресса бегать будешь.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > Тraumtanzеr 5 июля 2018, 12:55

      Акинфеев без прогреса? Мне кажется мы смотрим разные матчи....

      1
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Тraumtanzеr 5 июля 2018, 13:22

      Ты куда со своим свиным рылом лезешь? Должен молиться на Игнашевича "без прогресса", что подтянул вашего Кутепова

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Vickont 5 июля 2018, 13:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рыло свиное у твоей матери, понял?

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Всем привет, я тут время 5 июля 2018, 13:44

      Один матч посмотрел и вывод сделал?Молодец. А теперь вспомни рекорд 43 и суперсейвы в 2014 году. Ему надо было уходить еще лет 10 назад. Он остановился в развитии.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > Тraumtanzеr 5 июля 2018, 13:47

      вот ты сам ответил на то,что ты такое есть, раз посмел упомянуть своим гнилым языком чужих родителей. клавиатурный герой-ушлепок

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Тraumtanzеr 5 июля 2018, 14:53

      Ты видимо в развитии остановился ещё в детстве

      3
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Vickont 5 июля 2018, 21:22

      Жду на следующем дерби, отпиши, если соберешься, я тебе за свинью и за все остальное напомню, выблевок.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ALEX ML 5 июля 2018, 21:23

      Иди вздрочни на игаря и спи, щенок.

      0
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      ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > 9 июля 2018, 11:53

      А в Лиге Европы тоже кабинетные судьи затащили ЦСКА в 1/4? Анатолий Вы смешны своими беспочвенными обвинениями!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      bratskij 5 июля 2018, 12:37

      А больше придурки вам ничего не надо? Хрен вам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 июля 2018, 12:28

      прежде чем продать что то нужное надо найти на замену что то нужное а так скоро играть будет не кому

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > giluxa1963 5 июля 2018, 17:17

      наоборот , чтобы что-то купить . надо что-то продать....
      хозяину виднее е хорошие деньги дадут то продаст, Валенсия не даст столько.

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