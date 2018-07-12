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    «Валенсия» отказалась от приобретения Фернандеса из-за его склонности к атакующим действиям

    «Валенсия» не будет приобретать правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Клуб не устраивает, что футболист слишком часто подключается в атаку.

    «Валенсия» не будет покупать Марио Фернандеса. Ее селекционеры все еще ведут поиски правого защитника, но более оборонительного плана.

    Команде нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку», – сообщил источник, близкий к руководству «Валенсии».

    Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать россиянина в испанский клуб за 20 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2018 12:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 13 июля 2018, 00:41

      За этим - "футболист слишком часто подключается" , может стоять совсем другое...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > GoLenaStop 13 июля 2018, 08:27

      Просто у Валенсии нет денег на приобретение Марио.

      2
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > vladimir-7 13 июля 2018, 16:13

      снял с языка )

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 июля 2018, 00:14

      Да ладно отмазы лепить. Просто денег столько отдавать зажопились

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 21:12

      Можно подумать они этого не знали. Или крайние защитники на подключаются в атаку. Отговорки для несведущих, не способны расстаться с такой суммой так и надо говорить, что нам он не по карману.

      4
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      Рейтинг: +92

      mangust4444 12 июля 2018, 21:11

      Очень хочется чтобы Валенсия попала на ЦСКА в еврокубках и Фернандес продемонстрировал бы свою склонность к эффективным ,результативным,атакующим действиям

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 19:22

      Куда же вы раньше смотрели господа?

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июля 2018, 18:42

      20 млн откуда у нищих испашек.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 18:33

      отговорки, отказались только потому что требуемую сумму не наскребли)

      4
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 июля 2018, 14:00

      Это даже отличная новость)

      2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 12 июля 2018, 13:27

      Ну и слава богу, самим нужен

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      Рейтинг: +87

      Elektronua 12 июля 2018, 13:26

      Ахаха.." расиянина"))))

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Elektronua 12 июля 2018, 13:35

      Все верно,по нации бразилец,по гражданству россиянин.

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