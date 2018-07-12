«Валенсия» отказалась от приобретения Фернандеса из-за его склонности к атакующим действиям

«Валенсия» не будет приобретать правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Клуб не устраивает, что футболист слишком часто подключается в атаку.

«Валенсия» не будет покупать Марио Фернандеса. Ее селекционеры все еще ведут поиски правого защитника, но более оборонительного плана.

Команде нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку», – сообщил источник, близкий к руководству «Валенсии».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать россиянина в испанский клуб за 20 миллионов евро.