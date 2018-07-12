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  • «Валенсия» отказалась от приобретения Фернандеса из-за его склонности к атакующим действиям

«Валенсия» отказалась от приобретения Фернандеса из-за его склонности к атакующим действиям

12 июля 2018, 12:56
22

«Валенсия» не будет приобретать правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса. Клуб не устраивает, что футболист слишком часто подключается в атаку.

«Валенсия» не будет покупать Марио Фернандеса. Ее селекционеры все еще ведут поиски правого защитника, но более оборонительного плана.

Команде нужен тот, кто держит свою позицию, и не так часто подключается в атаку», – сообщил источник, близкий к руководству «Валенсии».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов продать россиянина в испанский клуб за 20 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (22)
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MaxRnD
1531389532
Болельщики ЦСКА не огорчились от слова СОВСЕМ !
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KOLBIS
1531389742
Зачем нам атаковать,наша стратегия выставить автобус,добавил источник...
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mialkov
1531389930
Явных провалов Марио в обороне из-за подключений в атаку не было, значит не договорились по цене. Ну и хорошо, продолжим с удовольствием следить за его игрой в своем чемпе.
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Dr Metal
1531391259
Ну и слава богу, самим нужен
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OfaZavr
1531409636
отговорки, отказались только потому что требуемую сумму не наскребли)
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zigbert
1531412521
Куда же вы раньше смотрели господа?
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mangust4444
1531419112
Очень хочется чтобы Валенсия попала на ЦСКА в еврокубках и Фернандес продемонстрировал бы свою склонность к эффективным ,результативным,атакующим действиям
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Рубик Докоян
1531419140
Можно подумать они этого не знали. Или крайние защитники на подключаются в атаку. Отговорки для несведущих, не способны расстаться с такой суммой так и надо говорить, что нам он не по карману.
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Lester84
1531430059
Да ладно отмазы лепить. Просто денег столько отдавать зажопились
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GoLenaStop
1531431707
За этим - "футболист слишком часто подключается" , может стоять совсем другое...
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