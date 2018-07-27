Орлов: «Гинер содрал с «Монако» 30 миллионов. За Аршавина давали 16-18. Но Головин не Аршавин»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако».

«Поздравим Гинера (президент ЦСКА – прим. ред.) – 30 миллионов евро он содрал с «Монако». Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. У Аршавина (бывший полузащитник «Арсенала» – прим. ред.), кажется, было 16-18 миллионов, а здесь 30. Но Головин-то не такой, как Аршавин. Андрей был уже состоявшийся футболист.

Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в «Монако», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Головин подписал с «Монако» пятилетний контракт. За французский клуб он будет играть под 17-м номером.

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