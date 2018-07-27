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  • Орлов: «Гинер содрал с «Монако» 30 миллионов. За Аршавина давали 16-18. Но Головин не Аршавин»

Орлов: «Гинер содрал с «Монако» 30 миллионов. За Аршавина давали 16-18. Но Головин не Аршавин»

27 июля 2018, 20:21
68

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако».

«Поздравим Гинера (президент ЦСКА – прим. ред.) – 30 миллионов евро он содрал с «Монако». Монегаски отдали головокружительные деньги за Головина. У Аршавина (бывший полузащитник «Арсенала» – прим. ред.), кажется, было 16-18 миллионов, а здесь 30. Но Головин-то не такой, как Аршавин. Андрей был уже состоявшийся футболист.

Ну, это не умаляет достоинств Александра, к которому я отношусь с огромной симпатией. Но хочу сказать особо горячим, восторженным головам, что ему надо будет себя утверждать в «Монако», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Головин подписал с «Монако» пятилетний контракт. За французский клуб он будет играть под 17-м номером.

«Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Аршавин Андрей Головин Александр Гинер Евгений Орлов Геннадий
Комментарии (68)
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Viper for CSKA
1532712636
Конечно не Аршавин. Хоть характер показывает, на поле борется за каждый мяч, ну а объем работы вообще для Аршавина заоблачный выполняет. К тому же рынок изменился. А ему, напомню, 22 года, а не 28, так что он ценится выше, так как перспективы роста имеются, чего у Андрея в его возрасте в помине уже не было. PS: интересно, как Орлов относился к трансферу Жиркова в Челси. Наверное тоже бесился, что его дороже продали, чем Зенит Аршавина.
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Рубик Докоян
1532713851
Трансферный рынок и цены на игроков уже давно попутали берега... А сравнивать цены на игроков сейчас и 9 лет назад это как сравнивать аналоговое ТВ и цифровое...
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Полная Канистра
1532713877
зависть гложет орла грызи дальше когти свои
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Bobafett
1532714548
Орлов, пи$дуй в гнездо уже!
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amazonaws
1532721536
Челси НЕ СОБИРАЛСЯ торговаться за Головина, а по просьбе Гинера создавал видимость конкуренции. Для завышения цены на Головина. Ювентус тоже не торговался. Их не устраивала НАКРУТКА цены. Уж слишком её завысили и притом в два раза. Удивительно, как Монако клюнул на эту дымовую трансферную завесу. По факту, это была трансферная афера, чтобы ВЫУДИТЬ у Монако бешеные деньги за Головина, которые он НЕ СТОИТ. Очень похожа сделка на отмывание денег.
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Вомбат
1532726546
Аршавина купили за 16 млн евро десять лет назад, в том же году, когда самый дорогой футболист планеты обошелся Реалу в 60 млн. Головина купили за 30 млн евро сейчас, когда далеко не лучший игрок мира Неймар стоит 222 млн евро, 19-летний Мбаппе стоит 190 млн евро, а за неудачника Месси требуют 300.
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zigbert
1532755351
В том то и дело что у Головина есть возможность для роста. Аршавин же был на одном уровне.
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ItalianFootball
1532760971
Дедушка, Вы, года перепутали))) 10 лет прошло, Неймара купили, трансфеный рынок сломали. Из хорошего - мы Крым вернули)
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OfaZavr
1532762113
не содрал с Монако а они сами посчитали такую сумму приемлемой, если бы они не захотели столько платить никто бы их не заставил. да и времена и цены разные, незачем их сравнивать.
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АртурZaСМ
1532766655
Орлов в какой-то своей реальности живет. В 2008 году рекорд трансфера если не ошибаюсь принадлежал Зидану ,что-то в районе 70 лямов, сейчас 222 ляма. Тот Аршавин сейчас бы стоил 40-45 лямов не меньше.
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