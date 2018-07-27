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  • Ловчев: «Спартак» как собачка: пометил первое место в РПЛ и теперь всегда будет за него бороться»

Ловчев: «Спартак» как собачка: пометил первое место в РПЛ и теперь всегда будет за него бороться»

27 июля 2018, 17:59
11

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о перспективах москвичей в сезоне-2018/19 в РПЛ и Лиге чемпионов.

«Вы помните эту историю с прыганьями по капотам, выпиванием некоего напитка под названием «Самогон из Ростовской области» и болельщиками. Что творилось тогда! Конечно, это хочется еще раз повторить. Так бывает, что ребята не выдающиеся, а такие работящие, как Комбаров и Глушаков, добились этого. На следующий год был некий провал, и не случайно оба не попали в сборную. А сейчас будут уже играть, зная, что такое провал и что такое успех. И естественно, будут бороться за первые места.

Тут же надо понимать, что такое «Спартак». «Спартак» – это не только техника и тактика, а это еще эмоции, это все связанное с болельщиками, с ветеранами. Это дух такой. Многие говорят, что это секта какая-то, когда говорят про дух какой-то. Как-то у меня в передаче был Саша Мостовой, и его спрашивали: «Вот этот дух какой-то спартаковский, он существует?» А он говорит: «Это надо побыть в «Спартаке», и тогда ты поймешь, что такое дух спартаковский». Дух спартаковский – он с пониманием того, что предыдущие поколения выигрывали довольно-таки много. Выигрывать это вообще хорошо, а первым становиться вообще здорово, можно тогда и самогонки попить.

Деньги зарабатываются в основном все-таки в Лиге чемпионов. И я уверен, что «Спартак» при всех вариантах, с затратами, которые есть, с составом, который есть, особенно нападение – Промес, Зе Луиш и Адриано, он должен проходить в групповые турниры сегодня. Да, все время какие-то неурядицы: то обыграют «Севилью», то проиграют крупно «Ливерпулю». Это все издержки долгого неучастия в еврокубках. Когда тебя уже и оглушили, и когда ты почувствовал, как ты можешь играть и выигрывать, то они будут понимать, что надо туда выходить. А это деньги для «Спартака», в том числе.

Знаете, это как собачка: она пометит что-нибудь и потом всегда будет в этом месте метить. «Спартак» пометил первое место, теперь они будут все время бороться за первое место, однозначно», – сказал Ловчев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Сильвербой
1532705170
Что за чушь!? А у других команд ветеранов нет? Нет болельщиков? Нет духа??? Кому нужен сейчас дух!? Сейчас все играют за деньги, раньше их не было вот и играли за "дух"!!! Забудьте, Евгений Серофимович, всю эту хрень под названием "ДУХ"!!!!
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Тазит
1532706224
БасноПисец...
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moskowcity-petrv
1532706840
Старческое брюзжание...
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1532707090
О каком духе они говорят непонятно.Спартак 20м веке,особенно в 90 годы побеждали не как собачонки а как львы,им даже бороться не надо было,так как любой соперник знал,что они обречены перед львом.Нынешний Спартак тень того Спартака,может поэтому Ловчев их назвал собачкой.
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Vladarg
1532707876
спорное и неоднозначное суждение и сравнение.но Ловчеву это простительно.он и не такое может.
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SEREZHA7575
1532708286
такая уж веселая команда,чем труднее ,тем лучше!
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OfaZavr
1532709788
многое верно сказал, но сравнение с собачкой какое-то неподобающее)
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Мары
1532715304
Ловчев и в былые времена не отличался красноречием.Так что старику простительно сравнение собачонкой..
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Parker
1532724077
За такие речи, х*й тебе на плечи! Спартак(с)
. Как был гавном урюк, так и остался
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zigbert
1532753910
Сравнение привел тоже.
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