Ловчев: «Спартак» как собачка: пометил первое место в РПЛ и теперь всегда будет за него бороться»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о перспективах москвичей в сезоне-2018/19 в РПЛ и Лиге чемпионов.

«Вы помните эту историю с прыганьями по капотам, выпиванием некоего напитка под названием «Самогон из Ростовской области» и болельщиками. Что творилось тогда! Конечно, это хочется еще раз повторить. Так бывает, что ребята не выдающиеся, а такие работящие, как Комбаров и Глушаков, добились этого. На следующий год был некий провал, и не случайно оба не попали в сборную. А сейчас будут уже играть, зная, что такое провал и что такое успех. И естественно, будут бороться за первые места.

Тут же надо понимать, что такое «Спартак». «Спартак» – это не только техника и тактика, а это еще эмоции, это все связанное с болельщиками, с ветеранами. Это дух такой. Многие говорят, что это секта какая-то, когда говорят про дух какой-то. Как-то у меня в передаче был Саша Мостовой, и его спрашивали: «Вот этот дух какой-то спартаковский, он существует?» А он говорит: «Это надо побыть в «Спартаке», и тогда ты поймешь, что такое дух спартаковский». Дух спартаковский – он с пониманием того, что предыдущие поколения выигрывали довольно-таки много. Выигрывать это вообще хорошо, а первым становиться вообще здорово, можно тогда и самогонки попить.

Деньги зарабатываются в основном все-таки в Лиге чемпионов. И я уверен, что «Спартак» при всех вариантах, с затратами, которые есть, с составом, который есть, особенно нападение – Промес, Зе Луиш и Адриано, он должен проходить в групповые турниры сегодня. Да, все время какие-то неурядицы: то обыграют «Севилью», то проиграют крупно «Ливерпулю». Это все издержки долгого неучастия в еврокубках. Когда тебя уже и оглушили, и когда ты почувствовал, как ты можешь играть и выигрывать, то они будут понимать, что надо туда выходить. А это деньги для «Спартака», в том числе.

Знаете, это как собачка: она пометит что-нибудь и потом всегда будет в этом месте метить. «Спартак» пометил первое место, теперь они будут все время бороться за первое место, однозначно», – сказал Ловчев.