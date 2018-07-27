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  • Впервые с 2000 года «Реал» начнет сезон без обладателя «Золотого мяча» в составе

Впервые с 2000 года «Реал» начнет сезон без обладателя «Золотого мяча» в составе

27 июля 2018, 14:57
13

«Реал» впервые за 18 лет начнет сезон в составе, в котором не будет обладателя «Золотого мяча».

Летом 2000 года в мадридский клуб перешел полузащитник Луиш Фигу. Начиная с того момента в составе «Реала» постоянно был обладатель самой престижной индивидуальной футбольной награды: Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Роналдо, Фабио Каннаваро, Кака и Криштиану Роналду. Последний этим летом перешел в «Ювентус».

На данный момент действующих обладателей «Золотого мяча» всего двое – Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Источник: Gianlucadimarzio
Испания. Примера Реал
Комментарии (13)
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BARCLAYS_APL
1532693282
Д а л б а е б ы когда норм новости напишите одна х у й н я
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KOLBIS
1532693946
Не понял,а Модрич,разве не обладатель золотого мяча?
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KOLBIS
1532694075
Даже в поисковике искал,Лука в Реале,золотой мяч вручили,что за инфа,поясните?
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Parham
1532694896
А Месси? Был в Реале?? Ну что за бред!!!!
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zigbert
1532699997
Не к добру все это.
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dinar7777dinar
1532701914
тут еще надо заметить что раньше был бриллиантовый мяч(за лучшего футболиста планеты) и золотой мяч(лучший футболист европы) так что оуэн получал золотой мяч за лучшего игрока европы !
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МВС
1532703858
Солидное достижение.но все когда нибудь приходится осуществлять впервые.
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OfaZavr
1532708143
настает время перемен во многих вещах для Реала, интересно будет посмотреть как они пройдут через эти изменения.
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