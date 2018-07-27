Впервые с 2000 года «Реал» начнет сезон без обладателя «Золотого мяча» в составе

«Реал» впервые за 18 лет начнет сезон в составе, в котором не будет обладателя «Золотого мяча».

Летом 2000 года в мадридский клуб перешел полузащитник Луиш Фигу. Начиная с того момента в составе «Реала» постоянно был обладатель самой престижной индивидуальной футбольной награды: Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Роналдо, Фабио Каннаваро, Кака и Криштиану Роналду. Последний этим летом перешел в «Ювентус».

На данный момент действующих обладателей «Золотого мяча» всего двое – Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.