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  • Фергюсон выступил со словами благодарности. В мае тренер перенес кровоизлияние в мозг

Фергюсон выступил со словами благодарности. В мае тренер перенес кровоизлияние в мозг

26 июля 2018, 16:59
10

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил благодарность докторам и болельщикам всего мира за поддержку.

В мае шотландец перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг.

«В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и говорю все эти слова. Спасибо вам от меня и всей моей семьи.

Также сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями очень помогли мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами команды», – сказал Фергюсон.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс
Комментарии (10)
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DoNAld DUc
1532613857
Здоровья Алексу!!! крутой мужик!!
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GreyDM
1532614967
никогда не болел за МЮ, но к этому человеку всегда относился и отношусь с глубоким уважением.
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3a zenit
1532615308
все мы умрём когда-то...топ тренер
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polt
1532615496
ЗДОРОВЬЯ!
Ответить
21082014
1532619086
здоровья и долгих лет жизни!
Ответить
Жёлто-синий
1532622819
Величайший человек и тренер!! ЗДОРОВЬЯ
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OfaZavr
1532623046
здоровья легендарному сэру!
Ответить
zigbert
1532631442
Великий тренер. Здоровья Алекс.
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ivanthebest
1532634889
Рады видеть и слышать Сэр Алекс. Здоровья и будем рады вновь видеть на матчах МЮ!
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