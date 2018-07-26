Фергюсон выступил со словами благодарности. В мае тренер перенес кровоизлияние в мозг

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил благодарность докторам и болельщикам всего мира за поддержку.
В мае шотландец перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг.
«В первую очередь хочу поблагодарить врачей, благодаря которым я сижу здесь и говорю все эти слова. Спасибо вам от меня и всей моей семьи.
Также сообщения со всего мира с наилучшими пожеланиями очень помогли мне. Спасибо вам за поддержку. В новом сезоне я вернусь и буду наблюдать за матчами команды», – сказал Фергюсон.
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Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»