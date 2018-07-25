Гвардиола: «Пьянич? Это игрок «Ювентуса». Это топ-футболист, но мы не заинтересованы в нем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о заинтересованности в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче.

«Наши селекционеры всегда находятся в поиске игроков на все позиции. В центре полузащиты у нас достаточно игроков. Там есть Фернандиньо, Гюндоган, Делф. Зинченко, если останется, тоже может сыграть на этой позиции.

Пьянич? Нет, это же игрок «Ювентуса». Это топ-футболист, но мы не заинтересованы в его трансфере.

Возможно, у нас появится еще один новичок до закрытия трансферного окна, а может, и нет. Посмотрим. Но на данный момент у нас достаточно хороший состав. Мы можем использовать игроков на разных позициях», – сказал Гвардиола.