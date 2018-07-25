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    Гвардиола: «Пьянич? Это игрок «Ювентуса». Это топ-футболист, но мы не заинтересованы в нем»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о заинтересованности в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче.

    «Наши селекционеры всегда находятся в поиске игроков на все позиции. В центре полузащиты у нас достаточно игроков. Там есть Фернандиньо, Гюндоган, Делф. Зинченко, если останется, тоже может сыграть на этой позиции.

    Пьянич? Нет, это же игрок «Ювентуса». Это топ-футболист, но мы не заинтересованы в его трансфере.

    Возможно, у нас появится еще один новичок до закрытия трансферного окна, а может, и нет. Посмотрим. Но на данный момент у нас достаточно хороший состав. Мы можем использовать игроков на разных позициях», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    25.07.2018 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 июля 2018, 10:07

      Отлично))) но а перечисленные ребята молодцы конечно, но далеко не Миралемы, кто-то по уровню, а кто-то и по позиции даже.

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