Моуринью: «ЧМ – идеальная среда для Погба. Он полностью изолирован и сосредоточен лишь на футболе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что для роста и развития полузащитника Поля Погба должны быть определенные условия.

«Думаю, чемпионат мира – идеальная среда для такого игрока, как Погба, где он может проявить свои лучшие качества.

Почему? Потому что он закрыт на месяц в том месте, где может думать только о футболе. Он со своей командой в тренировочном лагере, полностью изолирован от внешнего мира, сосредоточен только на футболе, а значимость матча может только мотивировать.

На чемпионате мира направление эмоций, ответственности, больших решений всегда растет.

Вы выступаете в групповом раунде, потом в 1/8, в 1/4, в полуфинале и финале. Это сохраняет мотивацию и питает концентрацию футболиста. Поэтому я считаю, что это идеальная среда для Поля», – сказал Моуринью.

Погба в составе сборной Франции стал чемпионом мира-2018.