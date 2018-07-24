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    Моуринью: «ЧМ – идеальная среда для Погба. Он полностью изолирован и сосредоточен лишь на футболе»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что для роста и развития полузащитника Поля Погба должны быть определенные условия.

    «Думаю, чемпионат мира – идеальная среда для такого игрока, как Погба, где он может проявить свои лучшие качества.

    Почему? Потому что он закрыт на месяц в том месте, где может думать только о футболе. Он со своей командой в тренировочном лагере, полностью изолирован от внешнего мира, сосредоточен только на футболе, а значимость матча может только мотивировать.

    На чемпионате мира направление эмоций, ответственности, больших решений всегда растет.

    Вы выступаете в групповом раунде, потом в 1/8, в 1/4, в полуфинале и финале. Это сохраняет мотивацию и питает концентрацию футболиста. Поэтому я считаю, что это идеальная среда для Поля», – сказал Моуринью.

    Погба в составе сборной Франции стал чемпионом мира-2018.

    Источник: ESPN

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    24.07.2018 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 июля 2018, 18:28

      Погба сам должен???
      Кроме того, что сам, так ещё и тренер должен его ВДОХНОВИТЬ на футбольные подвиги.
      Погба игрок настроения.
      Надо тренеру его подбодрить и вдохновить и натренировать, а всё остальное Поль сделает сам на поле.
      Чему научился на тренировках.
      Желаем Погба успешной игры за клуб, а тренеру внимательно к нему относиться и поменьше ругать, а побольше работать индивидуально и педагогически.
      Поль ранимый футболист.
      Его нельзя огульно ругать, а только защищать от несправедливой критики.

      -1
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