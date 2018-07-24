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  • Прядкин: «Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире»

Прядкин: «Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире»

24 июля 2018, 17:50
10

Президент РПЛ Сергей Прядкин подержал идею возвращения пива на стадионы.

Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов предложил разрешить продажу данного алкогольного напитка на спортивных объектах.

– Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение. А пока же это только обращение Рустама Минниханова к Владимиру Путину.

Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса...

– Пиво будет дешевле 350 рублей?

– Не забывайте, что так было на чемпионате мира. Из тебя выжимали, что могли (улыбается). Думаю, конечно, дешевле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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Lester84
1532445644
Да-да, борец с алкоголизмом, но деньги не пахнут. Также и закон об алкогольных акцизах проталкивали в свое время, где алкогольное все что свыше 4%, "кроме пива". Судя по всему - пиву на стадионах - быть!
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САДЫЧОК
1532446359
Как можно таких " борцов" допускать до футбола- это же флюгер , как ветер подул , так он и испускает из своего рта ветер ! Как только сказал Путин ... Так сразу эти говорящие головы лизоблюдствуют !
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amazonaws
1532446409
Пиво на стадионах – это очень ПЛОХО!!! От пива ВРЕДА во сто крат больше, чем от него поступает в бюджет! Обогащается КУЧКА пивоваров и лоббистов, типа Колоскова, Прядкина и прочих чиновников РФС, а ВРЕД получают миллионы болельщиков и суммы ВРЕДА не сопоставимые. Как Прядкин это не понимает? Ему бы только откаты получать от пивоваров за проталкивание на стадионы. А на подрастающее поколение ему ГЛУБОКО наплевать! Его собственное благополучие выше здорового образа жизни нашей молодёжи. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов! Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ! Когда одни СПАИВАЮТ, обогащаются и получают бешеные деньги, за счёт УХУДШЕНИЯ здоровья миллионов!!! Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу. Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране. Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения. Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу! Раз и НАВСЕГДА!!!
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Zenmaster
1532449531
Пивко летом по жаре -- одно удовольствие !!!
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афоня72
1532451145
Раньше продавали и нормально все было, вот только очередь в сортир в перерыве. А теперь даже на стадионе стало потише и очереди пос.ть нет. Я за ПИВО тем более, что его продавали до прохода на стадион!!
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Пестрый
1532451178
Можно представить, у малолетних фанатиков и так мозгов нет а им еще пиво подгонят) Картина маслом))
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пряник929
1532465959
Раньше, когда пиво было на трибунах и болелось веселей.... а как убрали пиво - я лично раз пять сходил и теперь только по телевизору смотрю....... хочу пью, хочу не пью.... никто не ограничивает мою свободу выбора. Человек я не пьющий, но на трибуне с пивком - это супер!!!
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