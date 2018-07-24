Прядкин: «Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире»

Президент РПЛ Сергей Прядкин подержал идею возвращения пива на стадионы.

Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов предложил разрешить продажу данного алкогольного напитка на спортивных объектах.

– Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение. А пока же это только обращение Рустама Минниханова к Владимиру Путину.

Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса...

– Пиво будет дешевле 350 рублей?

– Не забывайте, что так было на чемпионате мира. Из тебя выжимали, что могли (улыбается). Думаю, конечно, дешевле.