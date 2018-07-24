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    Прядкин: «Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин подержал идею возвращения пива на стадионы.

    Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов предложил разрешить продажу данного алкогольного напитка на спортивных объектах.

    – Будет поручение правительства, только на его основании и может начаться движение. А пока же это только обращение Рустама Минниханова к Владимиру Путину.

    Пиво на стадионах – это очень хорошо. Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления во всем мире. Пиво, кусок мяса...

    – Пиво будет дешевле 350 рублей?

    – Не забывайте, что так было на чемпионате мира. Из тебя выжимали, что могли (улыбается). Думаю, конечно, дешевле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2018 17:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июля 2018, 23:59

      Раньше, когда пиво было на трибунах и болелось веселей.... а как убрали пиво - я лично раз пять сходил и теперь только по телевизору смотрю....... хочу пью, хочу не пью.... никто не ограничивает мою свободу выбора. Человек я не пьющий, но на трибуне с пивком - это супер!!!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 июля 2018, 19:52

      Можно представить, у малолетних фанатиков и так мозгов нет а им еще пиво подгонят) Картина маслом))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 24 июля 2018, 19:52

      Раньше продавали и нормально все было, вот только очередь в сортир в перерыве. А теперь даже на стадионе стало потише и очереди пос.ть нет. Я за ПИВО тем более, что его продавали до прохода на стадион!!

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 июля 2018, 19:25

      Пивко летом по жаре -- одно удовольствие !!!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 июля 2018, 18:33

      Пиво на стадионах – это очень ПЛОХО!!!
      От пива ВРЕДА во сто крат больше, чем от него поступает в бюджет!
      Обогащается КУЧКА пивоваров и лоббистов, типа Колоскова, Прядкина и прочих чиновников РФС, а ВРЕД получают миллионы болельщиков и суммы ВРЕДА не сопоставимые.
      Как Прядкин это не понимает?
      Ему бы только откаты получать от пивоваров за проталкивание на стадионы.
      А на подрастающее поколение ему ГЛУБОКО наплевать!
      Его собственное благополучие выше здорового образа жизни нашей молодёжи.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов!
      Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
      Когда одни СПАИВАЮТ, обогащаются и получают бешеные деньги, за счёт УХУДШЕНИЯ здоровья миллионов!!!
      Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
      Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
      Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
      Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
      Раз и НАВСЕГДА!!!

      -3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > amazonaws 24 июля 2018, 19:43

      Если я вообще не пью пиво или другой алкоголь, как ты думаешь я стану пить на стадионе ? А тем кто любит выпить только в радость будет под игру любимой команды это сделать. Да еще у клубов будет возможность зарабатывать на этом

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > amazonaws 24 июля 2018, 21:16

      Да что вы несете? Подрастающее поколение на стадионы даже пивом не заманишь, если не считать кучки малолетних фанатов. Малолеткам пива продавать нельзя, и об этом речь не идет. А взрослым пива и без стадионов хватает. Единственное "но" - это если пиво будут разносить без вяленой рыбки. Это будет неправильно!

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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 24 июля 2018, 18:32

      Как можно таких " борцов" допускать до футбола- это же флюгер , как ветер подул , так он и испускает из своего рта ветер ! Как только сказал Путин ... Так сразу эти говорящие головы лизоблюдствуют !

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 июля 2018, 18:20

      Да-да, борец с алкоголизмом, но деньги не пахнут. Также и закон об алкогольных акцизах проталкивали в свое время, где алкогольное все что свыше 4%, "кроме пива". Судя по всему - пиву на стадионах - быть!

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