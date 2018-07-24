Daily Star: перед Анри поставлена задача возвращения «Астон Виллы» в Премьер-лигу

Экс-форвард «Арсенала», помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри в скором времени возглавит одну из команд английского Чемпионшипа.

Француз сменит на посту главного тренера «Астон Виллы» Стива Брюса. Стороны уже провели переговоры. Они закончились положительно.

Ранее сообщалось, что главные акционеры клуба из Бирмингема Нассеф Савирис и Уэс Эденс сомневаются в успешности работы Брюса в новом сезоне. Перед командой поставлена задача выхода в Премьер-лигу.

40-летний француз покинул свою работу канале Sky Sports, где он выступал последнее время в качестве эксперта.