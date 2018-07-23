Дзюба: «После решающего пенальти в матче с Испанией творилось сумасшествие. Большинство парней плакали от счастья»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, какие эмоции испытывали российские футболисты во время и после победного матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

– При счете 0:1 не было мыслей: все, сказка закончилась?

– Понятно, что мы вообще не хотели от испанцев пропускать. А когда это произошло, не было времени об этом думать. К тому же в тот момент посыл всех «Лужников», хоть там и сидело много друзей-знакомых, действительно был таким: «Ну, сейчас мы получим. Свою пятерочку нам отгрузят». А потом, когда сравняли и 90 минут закончились, народ все начал по-другому воспринимать. Тогда весь стадион включился на полную. От этого победа стала еще слаще. Я могу сказать без лукавства, что все, кто находились в сборной, были твердо уверены: да, испанцы могут нас обыграть, однако мы умрем на поле, но просто так не отдадим. В итоге эта победа стала таким успехом, поскольку мы невероятно еe хотели! Больше, чем Испания. У них таких матчей было очень много, а у нас — очень мало. По сути-то вообще не было. Так что для сборной России это оказалась встреча жизни и смерти, а для них — матч себе и матч.

– Не страшно было идти на пенальти при счете 0:1?

– Врать не буду. Какого-то панического страха не было, но я понимал ответственность, которая на мне лежит, понимал, что на меня вся страна смотрит и что очень многое зависит от этого удара. Постарался абстрагироваться и думал только о том, куда пробить. Куда, куда, куда? И в конце принял решение. Пробил – и испытал облегчение. Тем более, что когда шел к мячу, краем глаза увидел, как Де Хеа заваливается в другую сторону. Тут еще спокойнее стало.

– Исполнять его была ваша инициатива?

– И да, и нет. На тот момент у нас не было четко оговорено, кто бьет пенальти. Ребята сразу сказали: «Иди бей!». Тем более, большого количества желающих не нашлось. Я понял: ребята доверились мне, так что теперь отказаться точно не смогу. Вся команда пашет – надо ей помочь.

– Что происходило на скамейке во время дополнительного времени и серии пенальти?

– Снова безумие! Сердце выпрыгивало! Все друг друга поддерживали. Еле живы были – вот-вот кто-то упадет. Колоссальное напряжение. Такого не испытывали никогда и нигде. Они нас там, тут придавили. Потом пенальти. Постоянно на стрессе были.

– Когда Акинфеев отбил решающий удар, помните, как к нему бежали?

– Как рванул и перепрыгнул борт – да. Потом – не очень. Там такое сумасшествие творилось. Не могли поверить, что это произошло. Большинство парней плакали от счастья. Половина штаба и кто работал со сборной – тоже. Кстати, когда увидел баннер «Мы играем для вас», вообще не понял! Думаю, кто это у нас такой оптимист, что заранее его приготовил?

– Вы о нем заранее не знали?

– Честно – нет. Посыл такой был, и эту фразу между собой в команде произносили. Но о баннере ни слова не было. Так что, те кто его сделал – молодцы. И вся скамейка. Такие эмоций придавала! Потом уже, кстати, на видео рассмотрел, как радовался Саша Ерохин. Глядя на это подумал: точно ли это он? Это было очень круто!