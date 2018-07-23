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  • Газизов: «У «Уфы» есть деньги на трансферы. Но не можем договориться с игроками»

Газизов: «У «Уфы» есть деньги на трансферы. Но не можем договориться с игроками»

23 июля 2018, 08:19
7

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил трансферную политику клуба перед стартом нового сезона.

– Мы попали в новую для себя ситуацию. На старте чемпионата будем играть через три дня на четвертый. Очень сложно… Считаю, что нам должно хватить футболистов. Но опять же – все покажут только игры. В любом случае мы получим бесценный опыт. Возможно, хотелось бы обновить состав, над чем сейчас и работаем.

– Как бы оценили летнюю селекцию клуба?

– Она еще не завершена. Мы ведем ряд игроков. Фактически подписали только Кругового. Впереди у нас еще больше месяца работы. Надеемся, новички появятся.

– Почему пока подписали только одного игрока? Есть проблемы с трансферным бюджетом?

– Нет, дело не в этом. У нас есть деньги на приобретения. Мы четко понимаем, сколько можем потратить на трансферы. Просто не смогли договориться с теми, кого хотели видеть в команде. Например, вели футболиста, но он ушел в другой клуб. Есть люди на карандаше, работаем. Если бы все зависело только от нас, было бы гораздо легче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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insider_retro
1532325261
Скорее всего, - договаривались, да не с теми; хотели, да не тех; денег на приобретение заложили, но недостаточно... Пока, половинчатые результаты...
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OfaZavr
1532334092
видно просто у игроков с которыми вели переговоры Уфа не была приоритетным вариантом, лишь бы следующие потенциальные новички не сорвались с крючка а то есть риск вообще никого не приобрести.
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zigbert
1532337142
Понятно что на приобретение хороших игроков нужно и хорошее финансирование команды.Да и приобретать футболистов надо для усиления а не ради трансфера.
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Полная Канистра
1532339992
может от только названия УФА их так пугает убим мало известный и успехов ни где не имеет
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sprint5
1532364961
надо надеяться на лучшее
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