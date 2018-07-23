Газизов: «У «Уфы» есть деньги на трансферы. Но не можем договориться с игроками»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил трансферную политику клуба перед стартом нового сезона.

– Мы попали в новую для себя ситуацию. На старте чемпионата будем играть через три дня на четвертый. Очень сложно… Считаю, что нам должно хватить футболистов. Но опять же – все покажут только игры. В любом случае мы получим бесценный опыт. Возможно, хотелось бы обновить состав, над чем сейчас и работаем.

– Как бы оценили летнюю селекцию клуба?

– Она еще не завершена. Мы ведем ряд игроков. Фактически подписали только Кругового. Впереди у нас еще больше месяца работы. Надеемся, новички появятся.

– Почему пока подписали только одного игрока? Есть проблемы с трансферным бюджетом?

– Нет, дело не в этом. У нас есть деньги на приобретения. Мы четко понимаем, сколько можем потратить на трансферы. Просто не смогли договориться с теми, кого хотели видеть в команде. Например, вели футболиста, но он ушел в другой клуб. Есть люди на карандаше, работаем. Если бы все зависело только от нас, было бы гораздо легче.