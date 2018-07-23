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    Газизов: «У «Уфы» есть деньги на трансферы. Но не можем договориться с игроками»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил трансферную политику клуба перед стартом нового сезона.

    – Мы попали в новую для себя ситуацию. На старте чемпионата будем играть через три дня на четвертый. Очень сложно… Считаю, что нам должно хватить футболистов. Но опять же – все покажут только игры. В любом случае мы получим бесценный опыт. Возможно, хотелось бы обновить состав, над чем сейчас и работаем.

    – Как бы оценили летнюю селекцию клуба?

    – Она еще не завершена. Мы ведем ряд игроков. Фактически подписали только Кругового. Впереди у нас еще больше месяца работы. Надеемся, новички появятся.

    – Почему пока подписали только одного игрока? Есть проблемы с трансферным бюджетом?

    – Нет, дело не в этом. У нас есть деньги на приобретения. Мы четко понимаем, сколько можем потратить на трансферы. Просто не смогли договориться с теми, кого хотели видеть в команде. Например, вели футболиста, но он ушел в другой клуб. Есть люди на карандаше, работаем. Если бы все зависело только от нас, было бы гораздо легче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2018 08:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 июля 2018, 19:56

      надо надеяться на лучшее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 12:59

      может от только названия УФА их так пугает убим мало известный и успехов ни где не имеет

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Полная Канистра 23 июля 2018, 13:21

      ошибочка читай КЛУБ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 12:12

      Понятно что на приобретение хороших игроков нужно и хорошее финансирование команды.Да и приобретать футболистов надо для усиления а не ради трансфера.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 11:21

      видно просто у игроков с которыми вели переговоры Уфа не была приоритетным вариантом, лишь бы следующие потенциальные новички не сорвались с крючка а то есть риск вообще никого не приобрести.

      4
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro 23 июля 2018, 08:54

      Скорее всего, - договаривались, да не с теми; хотели, да не тех; денег на приобретение заложили, но недостаточно... Пока, половинчатые результаты...

      5
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > insider_retro 23 июля 2018, 18:55

      Деньги то есть, но их не хватает на хороших игроков, а на тех кого хватает .....

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