Прядкин: «В каждом клубе РФПЛ появится новая должность – матч-менеджер»

А просто менеджера не пробовали пригласить? Который всё просчитает и даст указания Прядкину.
В новом сезоне каждый клуб российской Премьер-лиги должен будет иметь в своем штате матч-менеджера.
«В рамках стратегии мы ввели новую должность — матч-менеджер. Это одобрило общее собрание, правление. Каждый клуб определит человека, который будет выполнять обязанности матч-менеджера по аналогии с Лигой Европы, Лигой чемпионов, чемпионатом Европы, чемпионатом мира.
Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Данное нововведение сделано на основе применения наследия чемпионата мира-2018.