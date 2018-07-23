Прядкин: «В каждом клубе РФПЛ появится новая должность – матч-менеджер»

В новом сезоне каждый клуб российской Премьер-лиги должен будет иметь в своем штате матч-менеджера.

«В рамках стратегии мы ввели новую должность — матч-менеджер. Это одобрило общее собрание, правление. Каждый клуб определит человека, который будет выполнять обязанности матч-менеджера по аналогии с Лигой Европы, Лигой чемпионов, чемпионатом Европы, чемпионатом мира.

Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Данное нововведение сделано на основе применения наследия чемпионата мира-2018.