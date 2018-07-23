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    Прядкин: «В каждом клубе РФПЛ появится новая должность – матч-менеджер»

    В новом сезоне каждый клуб российской Премьер-лиги должен будет иметь в своем штате матч-менеджера.

    «В рамках стратегии мы ввели новую должность — матч-менеджер. Это одобрило общее собрание, правление. Каждый клуб определит человека, который будет выполнять обязанности матч-менеджера по аналогии с Лигой Европы, Лигой чемпионов, чемпионатом Европы, чемпионатом мира.

    Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Данное нововведение сделано на основе применения наследия чемпионата мира-2018.

    Источник: Известия

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    23.07.2018 07:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +466

      Vratarь 23 июля 2018, 16:26

      А просто менеджера не пробовали пригласить? Который всё просчитает и даст указания Прядкину.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 11:55

      Этой должности предшествовало длительное обсуждение.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 11:11

      посмотрим нужна ли правда такая должность и что от этого измениться. или это очередная "супер" идея от РФС.

      7
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 июля 2018, 09:52

      а нафига вообще нужно это..люди купят билет и сами по себе придут..дорогу знают..чего концерты шоу будете устраивать..

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 08:16

      Где вы наберёте этих матч-менеджеров способных организовывать и проводить матчи на высочайшем уровне ?... Вы даже нормальный футбольный календарь годами составить не можете.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 23 июля 2018, 09:34

      Ну, а куда ещё точнее с тех пор как продавили проведение чемпионата на осень-весна, так каждый год летом играют на полях в южных регионах, а ближе к зиме на Урале, Сибири и ДВ. Я уже не говорю про цикличность между играми. Зная заранее календарь еврокубков, тем не менее делают накладки по играм, а потом начинаются переносы.

      4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 июля 2018, 08:12

      Деньги на такую штатную единицу будет давать РФС или клубам самим выискивать дополнительные средства?

      6
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      Рейтинг: +550

      vsolon 23 июля 2018, 07:49

      а про откат-менеджера забыли

      5
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