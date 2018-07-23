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  • Прядкин: «В каждом клубе РФПЛ появится новая должность – матч-менеджер»

Прядкин: «В каждом клубе РФПЛ появится новая должность – матч-менеджер»

23 июля 2018, 07:42
8

В новом сезоне каждый клуб российской Премьер-лиги должен будет иметь в своем штате матч-менеджера.

«В рамках стратегии мы ввели новую должность — матч-менеджер. Это одобрило общее собрание, правление. Каждый клуб определит человека, который будет выполнять обязанности матч-менеджера по аналогии с Лигой Европы, Лигой чемпионов, чемпионатом Европы, чемпионатом мира.

Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Данное нововведение сделано на основе применения наследия чемпионата мира-2018.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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vsolon
1532321344
а про откат-менеджера забыли
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mialkov
1532322766
Деньги на такую штатную единицу будет давать РФС или клубам самим выискивать дополнительные средства?
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Рубик Докоян
1532322963
Где вы наберёте этих матч-менеджеров способных организовывать и проводить матчи на высочайшем уровне ?... Вы даже нормальный футбольный календарь годами составить не можете.
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Chernyi Lis
1532328751
а нафига вообще нужно это..люди купят билет и сами по себе придут..дорогу знают..чего концерты шоу будете устраивать..
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OfaZavr
1532333468
посмотрим нужна ли правда такая должность и что от этого измениться. или это очередная "супер" идея от РФС.
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zigbert
1532336158
Этой должности предшествовало длительное обсуждение.
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Vratarь
1532352391
А просто менеджера не пробовали пригласить? Который всё просчитает и даст указания Прядкину.
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