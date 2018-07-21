Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главные новости дня. Березуцкие завершили карьеру, «Зенит» интересуется Миной

    Братья Березуцкие завершили карьеру.

    Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку.

    «Зенит» интересуется защитником «Барселоны» Миной.

    Бензема снова обвинил Ди Марцио во лжи. Игрок отрицает переговоры с «Миланом».

    Два последних матча на ЧМ-2018 Мбаппе провел с травмой спины, которую получил в душе.

    В «Милане» сменилось руководство. Скарони – новый президент клуба.

    «Реал» зарезервировал для Азара номер Роналду.

    L'Équipe: «Монако» обошел «Челси» в борьбе за Головина, французы заплатят 35 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2018 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11