Главные новости дня. Березуцкие завершили карьеру, «Зенит» интересуется Миной

Братья Березуцкие завершили карьеру.

Globo: Витиньо был недоволен заменой в игре с «Енисеем». Он не пожал тренеру руку и ушел в раздевалку.

«Зенит» интересуется защитником «Барселоны» Миной.

Бензема снова обвинил Ди Марцио во лжи. Игрок отрицает переговоры с «Миланом».

Два последних матча на ЧМ-2018 Мбаппе провел с травмой спины, которую получил в душе.

В «Милане» сменилось руководство. Скарони – новый президент клуба.

«Реал» зарезервировал для Азара номер Роналду.

L'Équipe: «Монако» обошел «Челси» в борьбе за Головина, французы заплатят 35 миллионов.