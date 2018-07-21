В «Милане» сменилось руководство. Скарони – новый президент клуба

Владелец «Милана» Ли Юнхун покинул клуб. Вместе с ним совет директоров отправил в отставку и генерального директора Марко Фассоне.

Новым президентом клуба единогласно был избран Паоло Скарони – бывший генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni и Банка Ротшильдов.

Недавно «Милан» перешел под управление американского фонда Elliott Management после того, как Ли Юнхун не смог расплатиться с фондом по долгам.

По итогам прошлого сезона «Милан» вышел в Лигу Европы. Этим летом УЕФА отстранил миланцев от участия в еврокубках на один год из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Тем не менее позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию.