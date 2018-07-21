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  • В «Милане» сменилось руководство. Скарони – новый президент клуба

В «Милане» сменилось руководство. Скарони – новый президент клуба

21 июля 2018, 14:20
5

Владелец «Милана» Ли Юнхун покинул клуб. Вместе с ним совет директоров отправил в отставку и генерального директора Марко Фассоне.

Новым президентом клуба единогласно был избран Паоло Скарони – бывший генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni и Банка Ротшильдов.

Недавно «Милан» перешел под управление американского фонда Elliott Management после того, как Ли Юнхун не смог расплатиться с фондом по долгам.

По итогам прошлого сезона «Милан» вышел в Лигу Европы. Этим летом УЕФА отстранил миланцев от участия в еврокубках на один год из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Тем не менее позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан
Комментарии (5)
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Marley Bob
1532172524
лишь бы эти изменения пошли на пользу Великому Клубу!
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Kulima
1532176847
Надеюсь Милан возродится до былых высот, удачи!
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hofman
1532187949
Развели Азиатов на бабло)))
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zigbert
1532276924
Такие кардинальные изменения не могут не сказаться на более качественный сдвиг в игре команды.
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