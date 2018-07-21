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    В «Милане» сменилось руководство. Скарони – новый президент клуба

    Владелец «Милана» Ли Юнхун покинул клуб. Вместе с ним совет директоров отправил в отставку и генерального директора Марко Фассоне.

    Новым президентом клуба единогласно был избран Паоло Скарони – бывший генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni и Банка Ротшильдов.

    Недавно «Милан» перешел под управление американского фонда Elliott Management после того, как Ли Юнхун не смог расплатиться с фондом по долгам.

    По итогам прошлого сезона «Милан» вышел в Лигу Европы. Этим летом УЕФА отстранил миланцев от участия в еврокубках на один год из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Тем не менее позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию.

    Источник: Football Italia

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    21.07.2018 14:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 19:28

      Такие кардинальные изменения не могут не сказаться на более качественный сдвиг в игре команды.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 21 июля 2018, 18:45

      Развели Азиатов на бабло)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 21 июля 2018, 15:40

      Надеюсь Милан возродится до былых высот, удачи!

      7
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > Kulima 21 июля 2018, 15:57

      Согласен! Главное, чтобы на пользу пошло!

      4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 21 июля 2018, 14:28

      лишь бы эти изменения пошли на пользу Великому Клубу!

      8
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