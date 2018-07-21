Братья Березуцкие завершили карьеру

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры и попрощались с болельщиками.

В составе московского клуба 36-летние футболисты дебютировали в 2002 году.

«16 лет в одном клубе – невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.

После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени – все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.

Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лeгкой грустью, но с полной уверенностью в своeм решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков – всe это навсегда останется с нами.

Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперeд атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.

ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на еe становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодeжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.

В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелeгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнeрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры.

До встречи на «ВЭБ Арене»!» – говорится в заявлении Березуцких на официальном сайте ЦСКА.

Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно