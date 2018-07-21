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Братья Березуцкие завершили карьеру

21 июля 2018, 18:16
62

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры и попрощались с болельщиками.

В составе московского клуба 36-летние футболисты дебютировали в 2002 году.

«16 лет в одном клубе – невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.

После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени – все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.

Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лeгкой грустью, но с полной уверенностью в своeм решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков – всe это навсегда останется с нами.

Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперeд атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.

ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на еe становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодeжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.

В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелeгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнeрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры.

До встречи на «ВЭБ Арене»!» – говорится в заявлении Березуцких на официальном сайте ЦСКА.

Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (62)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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KOLBIS
1532187304
С ними и Игнашевичем уходит целая эпоха...Отдыхайте парни,заслужили...
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ЮНик
1532188584
Хоть много братаны крови попили вы и нервов потрепали "Спартаку", но как соперники были достойны уважения. Удачи вам в дальнейшей жизни!
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Project Бабангида
1532189348
братья + Игнашевич - это целая эпоха
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dinar7777dinar
1532189695
наконец то ! два бревна ! слава богу что этих убогих не взяли на чемпионат мира !
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OfaZavr
1532191136
эх быстро пролетает время... меняются поколения и эпохи... ну что ж удачи вам парни в будущих начинаниях, вы свое отыграли замечательно, внесли большой вклад в достижения ЦСКА и отдавались на полную в матчах за сборную!
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Рубик Докоян
1532191496
Братаны вместе с Игнашевичем оставили заметный след в истории ЦСКА и всего российского футбола. Респект им за за их футбольную карьеру и клубное пристрастие. Здоровья и удачи на новом поприще. Могли бы для всех троих и прощальный матч организовать. ЗАСЛУЖИЛИ !!!
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Serjoga
1532191722
Во время уйти-это нормально! Тем более ни в каких "пиарах" замечены не были! Удачи им в дальнейшей жизни!
Ответить
84aivengo
1532191769
что ж... все рано или поздно подходит к завершению... удачи и игнашевичу,и братьям !!! спасибо за все ! надеюсь,молодая поросль достойно подхватит эстафету..
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3a zenit
1532192017
им нужно было валить лет 5 назад и не мешать другим,такие как Акинфеев и братки мешают молодёжи и другим прогрессировать.
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батог
1532193068
Спасибо за игру мужики!!! Удачи в дальнейшем!!!
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