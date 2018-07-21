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    Братья Березуцкие завершили карьеру

    Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры и попрощались с болельщиками.

    В составе московского клуба 36-летние футболисты дебютировали в 2002 году.

    «16 лет в одном клубе – невероятный срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.

    После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени – все прошедшие месяцы мы взвешивали «за» и «против», советовались с родными и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.

    Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лeгкой грустью, но с полной уверенностью в своeм решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

    Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков – всe это навсегда останется с нами.

    Особенно рады тому, что успели поиграть на новом стадионе, которого ждали с момента своего прихода в клуб. Сложно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашней арены, как окрыляла и двигала вперeд атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои игры до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.

    ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на еe становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодeжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.

    В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелeгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнeрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры.

    До встречи на «ВЭБ Арене»!» – говорится в заявлении Березуцких на официальном сайте ЦСКА.

    Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.07.2018 18:16
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    Комментарии57
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 20:21

      С ними оборона ЦСКА всегда отличалась надежностью.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 22 июля 2018, 10:22

      буратино энд чиполлино

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2018, 08:21

      Жалко, но что поделаешь, остаётся пожелать им только удачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 22 июля 2018, 04:47

      В этом сезоне ЦСКА ничего не светит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 22 июля 2018, 00:55

      Остается только пожелать добиться таких же успехов на тренерском поприще. Удачи и везения!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 июля 2018, 00:17

      спасибо братаны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 июля 2018, 22:10

      Спасибо Василий и Алексей вам за все ,что вы сделали для ПФК ЦСКА ! Спасибо за 1/4 финала Лиги Европы и серебренные медали ЧР!!! Желаю здоровья вам и вашей семье.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 21 июля 2018, 22:06

      Эх, братья...
      Спасибо за годы в ЦСКА!
      Попутного ветра в новых начинаниях!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > dddolphin 21 июля 2018, 22:12

      Извини ,нажал не туда.)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > shurik45 21 июля 2018, 22:26

      Бывает)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      ARSEN923 21 июля 2018, 22:00

      Удачи вам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 июля 2018, 21:10

      завершили???
      Значит пришло время вешать бутсы на гвоздь и снимать по большим праздникам товарищеских игр.
      Жалеть не надо.
      Это участь всех футболистов.
      Рано или поздно всё происходит и вешается, но память остаётся и вспоминается о всех футбольных успехах БРАТЬЕВ!
      Это история ЦСКА!
      Оставили след и очень даже приличный.
      Остаётся только БРАТЬЯМ пожелать крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.
      Выражаем БРАТЬЯМ большую благодарность за многолетнее служение футболу.
      Оба большие футбольные МОЛОДЦЫ!

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