Ибрагимович: «Моуринью включал меня в состав на многие игры, но я говорил ему: «Я не готов. Не хочу тебя разочаровать»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, как провел последние месяцы в английском клубе.

Швед перешел в «МЮ» летом 2016 года, подписав контракт на год. В апреле 2017-го он получил серьезную травму колена, но несмотря на это манкунианцы продлили с ним соглашение еще на сезон. В марте 2018 года 36-летний форвард расторг договор с «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Меня включали в состав на многие матчи. Но я говорил тренеру (прим. – Жозе Моуринью): «Слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать», – сказал Ибрагимович.