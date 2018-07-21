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    Ибрагимович: «Моуринью включал меня в состав на многие игры, но я говорил ему: «Я не готов. Не хочу тебя разочаровать»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, как провел последние месяцы в английском клубе.

    Швед перешел в «МЮ» летом 2016 года, подписав контракт на год. В апреле 2017-го он получил серьезную травму колена, но несмотря на это манкунианцы продлили с ним соглашение еще на сезон. В марте 2018 года 36-летний форвард расторг договор с «Манчестер Юнайтед» и перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Меня включали в состав на многие матчи. Но я говорил тренеру (прим. – Жозе Моуринью): «Слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ESPN

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    21.07.2018 15:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 21 июля 2018, 19:35

      златан уже в прошлом

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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 18:41

      И вообще Жозе,боги в футбол не играют,добавил Златан...

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