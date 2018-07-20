Ибрагимович – о споре с Бекхэмом: «Я проиграл. Приеду на матч Англии в ее футболке и поем фиш-энд-чипс»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович проспорил экс-полузащитнику «Реала» Дэвиду Бекхэму.

Спор произошел перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 Англия – Швеция. В случае победы англичан Ибрагимович должен приехать на матч сборной и поесть фиш-энд-чипс.

В случае поражения – Бекхэм должен был купить Ибрагимовичу любую вещь в IKEA.

«Дэвид, мы поспорили. Я проиграл. Я приеду на «Уэмбли», чтобы посмотреть матч сборной Англии в ее футболке и поесть фиш-энд-чипс», – сказал Ибрагимович.

Златан наденет форму Англии. Он проспорил Бекхэму