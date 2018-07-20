Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович – о споре с Бекхэмом: «Я проиграл. Приеду на матч Англии в ее футболке и поем фиш-энд-чипс»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович проспорил экс-полузащитнику «Реала» Дэвиду Бекхэму.

    Спор произошел перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 АнглияШвеция. В случае победы англичан Ибрагимович должен приехать на матч сборной и поесть фиш-энд-чипс.

    В случае поражения – Бекхэм должен был купить Ибрагимовичу любую вещь в IKEA.

    «Дэвид, мы поспорили. Я проиграл. Я приеду на «Уэмбли», чтобы посмотреть матч сборной Англии в ее футболке и поесть фиш-энд-чипс», – сказал Ибрагимович.

    Златан наденет форму Англии. Он проспорил Бекхэму

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 18:45

      молодец, мужик! раз проспорил нужно исполнять обещанное)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 20 июля 2018, 16:49

      Лучше уж совсем не спорить, а если проспорил, отвечай за свои слова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июля 2018, 15:18

      Достойно! Все бы так... не искали оправданий, и не прикидывались внезапно слепоглухонемыми... Проспорил, выполняй обязательства! А Бекхэму в дань уважения на этот же матч вполне можно придти к Ибрагимовичу с символическим подарком из IKEA.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июля 2018, 11:45

      И приму подданство королевы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 > KOLBIS 20 июля 2018, 12:15

      это Королева примет подданство Златана)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Shak71 20 июля 2018, 12:16

      Точно и он посвятит ее в рыцари...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11