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    Шмейхель: «Запомнился Волгоград и Екатеринбург. Россия невероятно преобразилась!»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель поделился впечатлениями от городов, которые принимали матчи чемпионата мира-2018.

    «Мне, конечно, запомнился Волгоград, где я оказался спустя более чем 20 лет. Территориально расположение стадиона не изменилось, но это уже совершенно другое архитектурное сооружение.

    Хотя раньше поле располагалось иначе, теперь строго с севера на юг. И, конечно, сам город очень хорош, а комплекс «Родина-мать» продолжает поражать своим масштабом.

    Также мне приглянулся Екатеринбург. Это город очень интересен в архитектурном плане, а внешний облик местного стадиона бросается в глаза благодаря трибунам за воротами, которые придают ему определенную изюминку.

    Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Россия невероятно преобразилась. Москву действительно тяжело узнать – она очень красива! Россия действительно удивительная страна», – цитируют Шмейхель.

    Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счетом 4:2.

    Источник: Известия

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    20.07.2018 09:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 июля 2018, 13:38

      Это что! Ты ,Петер, еще не видел,к примеру, Урюпинск или Моршанск.Вот где "глубина" преображения.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 июля 2018, 11:47

      Преобразили...Перед вашим приездом. А не приехали бы, так бы и жили в говне. Через год-два, потемкинские деревни развалятся....Кто то, из тех кто был у кормушки, уедет на ПМЖ в Штаты, Англию или Израиль...а мы так и останемся в говне..

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