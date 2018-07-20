Шмейхель: «Запомнился Волгоград и Екатеринбург. Россия невероятно преобразилась!»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель поделился впечатлениями от городов, которые принимали матчи чемпионата мира-2018.

«Мне, конечно, запомнился Волгоград, где я оказался спустя более чем 20 лет. Территориально расположение стадиона не изменилось, но это уже совершенно другое архитектурное сооружение.

Хотя раньше поле располагалось иначе, теперь строго с севера на юг. И, конечно, сам город очень хорош, а комплекс «Родина-мать» продолжает поражать своим масштабом.

Также мне приглянулся Екатеринбург. Это город очень интересен в архитектурном плане, а внешний облик местного стадиона бросается в глаза благодаря трибунам за воротами, которые придают ему определенную изюминку.

Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Россия невероятно преобразилась. Москву действительно тяжело узнать – она очень красива! Россия действительно удивительная страна», – цитируют Шмейхель.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счетом 4:2.