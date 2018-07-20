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  • «Вильярреал» отдал в аренду вышедшего из тюрьмы защитника Семеду

«Вильярреал» отдал в аренду вышедшего из тюрьмы защитника Семеду

20 июля 2018, 09:41
5

Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду отдан в аренду новичку испанской Примеры «Уэске». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Семеду пополнил состав «Вильярреала» в 2017 году, перейдя из лиссабонского «Спортинга». В феврале этого года он был арестован полицией Испании по подозрению в покушении на убийство, похищении человека и незаконном хранении оружия. В тюрьме он провел 142 дня и был отпущен под залог в размере 30 тысяч евро.

Футболист не имеет права покидать территорию Испании по решению суда. Он также вынужден отмечаться у надзирающего офицера.

Источник: ФК «Вильярреал»
Испания. Примера Трансферы Вильярреал Уэска Семеду Рубен
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1532069265
Подозревается по таким тяжким преступлениям и отпущен под смешной залог... Порой просто не знаешь где глаза у Фемиды. Может повязку не только на глаза надо, а ещё холодный компресс на лоб ?...
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ALeX-161-rus
1532073095
Что такое 30000 для футболиста. Смешно
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