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    «Вильярреал» отдал в аренду вышедшего из тюрьмы защитника Семеду

    Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду отдан в аренду новичку испанской Примеры «Уэске». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

    Семеду пополнил состав «Вильярреала» в 2017 году, перейдя из лиссабонского «Спортинга». В феврале этого года он был арестован полицией Испании по подозрению в покушении на убийство, похищении человека и незаконном хранении оружия. В тюрьме он провел 142 дня и был отпущен под залог в размере 30 тысяч евро.

    Футболист не имеет права покидать территорию Испании по решению суда. Он также вынужден отмечаться у надзирающего офицера.

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    20.07.2018 09:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 20 июля 2018, 10:51

      Что такое 30000 для футболиста. Смешно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 09:47

      Подозревается по таким тяжким преступлениям и отпущен под смешной залог... Порой просто не знаешь где глаза у Фемиды. Может повязку не только на глаза надо, а ещё холодный компресс на лоб ?...

      3
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 20 июля 2018, 10:28

      согласен, но там тоже не дураки работают. скорее всего его вину не смогли доказать полностью, а лишь частично, поэтому и наказали весьма мягко.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 20 июля 2018, 18:24

      Суда ещё не было, посмотрим чем всё закончится.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 20 июля 2018, 19:04

      даже так, ясно. за деталями не слежу, это уж как-то слишком.

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