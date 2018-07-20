«Вильярреал» отдал в аренду вышедшего из тюрьмы защитника Семеду

Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду отдан в аренду новичку испанской Примеры «Уэске». Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Семеду пополнил состав «Вильярреала» в 2017 году, перейдя из лиссабонского «Спортинга». В феврале этого года он был арестован полицией Испании по подозрению в покушении на убийство, похищении человека и незаконном хранении оружия. В тюрьме он провел 142 дня и был отпущен под залог в размере 30 тысяч евро.

Футболист не имеет права покидать территорию Испании по решению суда. Он также вынужден отмечаться у надзирающего офицера.