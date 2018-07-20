Наингголан не сыграет с «Зенитом» из-за травмы

Новичок «Интера» полузащитник Раджа Наингголан пропустит товарищеский матч с «Зенитом».

В игре со «Сьоном» 30-летний бельгиец провел на поле 24 минуты. Игра завершилась поражением итальянцев со счетом 0:2.

После финального свистка стало ясно, что футболист заработал в этой встрече мышечное повреждение. Сегодня он пройдет медосмотр, который выявит серьезность травмы.

По этой причине «Интер» не будет рисковать здоровьем своего футболиста – он не будет включен в заявку на матч с «Зенитом».

Товарищеская игра «Зенита» с «Интером» состоится 21 июля в 21:15 по московскому времени.