Клопп: «Трансфер Алисона? Тут недолго размышляешь. Это один из лучших вратарей в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер голкипера Алисона из «Ромы».

«В какой-то момент появился вариант подписать одного из лучших вратарей мира. Тут недолго размышляешь, по правде говоря. Надо только немного поговорить с владельцами клуба! Они были в восторге.

Это то, что мы должны сделать. Он не имеет отношения к цене, мы не имеем отношения к цене – это рынок. Есть как есть, и мы не будем думать об этом», – сказал Клопп.

Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире