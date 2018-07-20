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    Клопп: «Трансфер Алисона? Тут недолго размышляешь. Это один из лучших вратарей в мире»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер голкипера Алисона из «Ромы».

    «В какой-то момент появился вариант подписать одного из лучших вратарей мира. Тут недолго размышляешь, по правде говоря. Надо только немного поговорить с владельцами клуба! Они были в восторге.

    Это то, что мы должны сделать. Он не имеет отношения к цене, мы не имеем отношения к цене – это рынок. Есть как есть, и мы не будем думать об этом», – сказал Клопп.

    Официально: Алисон перешел в «Ливерпуль» и стал самым дорогим вратарем в мире

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    20.07.2018 00:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 июля 2018, 07:09

      Главное, Клопп, удали наконец свой Кариес и перестань тягать одних немцев.

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > dragoon000320 20 июля 2018, 09:44

      Главное,чтобы пенки не стал пускать в АПЛ)

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 июля 2018, 00:44

      теперь у ливера 3 топовых вратаря!!!)

      0
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      Рейтинг: +28

      ZиZу > MU-fanatic 20 июля 2018, 00:48

      один Алисон

      0
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