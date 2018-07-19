Сарри: «Моя игровая философия ближе всего к Гвардиоле, но я одинаково ценю и его, и Моуринью»

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри с нетерпением ждет встречи на поле с тренерами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Жозе Моуринью и Хосепом Гвардиолой соответственно.

Итальянский специалист признался, что очень ценит как португальского, так и испанского специалиста.

«Моуринью выиграл все. И я думаю, этого достаточно для тренера. Он неоднократно выиграл все трофеи, с разными клубами. Считаю, что тот, у кого есть такой послужной список, не нуждается в представлении. Речь идет о топ уровне, тренере и управленце мирового класса.

Я уважаю Гвардиолу и других тренеров. Моя игровая философия ближе всего к Хосепу, но я действительно ценю их обоих одинаково», – сказал Сарри.