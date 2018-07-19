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    Сарри: «Моя игровая философия ближе всего к Гвардиоле, но я одинаково ценю и его, и Моуринью»

    Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри с нетерпением ждет встречи на поле с тренерами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Жозе Моуринью и Хосепом Гвардиолой соответственно.

    Итальянский специалист признался, что очень ценит как португальского, так и испанского специалиста.

    «Моуринью выиграл все. И я думаю, этого достаточно для тренера. Он неоднократно выиграл все трофеи, с разными клубами. Считаю, что тот, у кого есть такой послужной список, не нуждается в представлении. Речь идет о топ уровне, тренере и управленце мирового класса.

    Я уважаю Гвардиолу и других тренеров. Моя игровая философия ближе всего к Хосепу, но я действительно ценю их обоих одинаково», – сказал Сарри.

    Источник: Tribalfootball

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    19.07.2018 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 19 июля 2018, 19:33

      Амбициозный! Осталось подкрепить игрой такую заяву.

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