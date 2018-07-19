Газзаев проголосовал против повышения пенсионного возраста

Сегодня депутаты Госдумы проголосовали по законопроекту о повышении пенсионного возраста в России.

Законопроект приняли в первом чтении. За него отдали свои голоса 328 человек (все – члены «Единой России»), против высказалось 104 проголосовавших (члены остальных партий, беспартийные и единорос Наталья Поклонская).

Все спортсмены-депутаты проголосовали за принятие закона. Против высказался только бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев. Экс-хоккеист Вячеслав Фетисов, который занимает пост председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, в голосовании участия не принимал.

Результаты голосования среди спортсменов:

Дмитрий Пирог (Единая Россия)

Владислав Третьяк (Единая Россия)

Ирина Роднина (Единая Россия)

Александр Карелин (Единая Россия)

Сергей Чепиков (Единая Россия)

Владимир Драчев (Единая Россия)

Светлана Журова (Единая Россия)

Николай Валуев (Единая Россия)

Ирек Зиннуров (Единая Россия)

Бувайсар Сайтиев (Единая Россия)

Анатолий Карпов (Единая Россия)

Артур Таймазов (Единая Россия)

Против

Валерий Газзаев (Справедливая Россия)

Не голосовал

Вячеслав Фетисов (Единая Россия)