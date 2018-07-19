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Газзаев проголосовал против повышения пенсионного возраста

19 июля 2018, 16:08
50

Сегодня депутаты Госдумы проголосовали по законопроекту о повышении пенсионного возраста в России.

Законопроект приняли в первом чтении. За него отдали свои голоса 328 человек (все – члены «Единой России»), против высказалось 104 проголосовавших (члены остальных партий, беспартийные и единорос Наталья Поклонская).

Все спортсмены-депутаты проголосовали за принятие закона. Против высказался только бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев. Экс-хоккеист Вячеслав Фетисов, который занимает пост председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, в голосовании участия не принимал.

Результаты голосования среди спортсменов:

Дмитрий Пирог (Единая Россия)

Владислав Третьяк (Единая Россия)

Ирина Роднина (Единая Россия)

Александр Карелин (Единая Россия)

Сергей Чепиков (Единая Россия)

Владимир Драчев (Единая Россия)

Светлана Журова (Единая Россия)

Николай Валуев (Единая Россия)

Ирек Зиннуров (Единая Россия)

Бувайсар Сайтиев (Единая Россия)

Анатолий Карпов (Единая Россия)

Артур Таймазов (Единая Россия)

Против

Валерий Газзаев (Справедливая Россия)

Не голосовал

Вячеслав Фетисов (Единая Россия)

Источник: Sports.ru
Россия Газзаев Валерий
Комментарии (50)
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AlfavitЪ
1532006146
Удивил, так удивил.
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Братья Васильевы
1532006383
Эти гребаные единоросы доведут до вил и красного петуха.
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Project Бабангида
1532006739
по сценарию игры, добрый "царь" всё это утвердить не должен
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insider_retro
1532006888
Зачастила мелькать фамилия Газзаева... Или гиперактивность, или устремление в нескончаемое политическое будущее...
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Project Бабангида
1532006908
я думаю, кто за повышения голосовал, тому его и поднять! будет по справедливости
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СШГЭС
1532007186
Фетисов еврей похоже.
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hevbn 28
1532007953
Тема конечно важная и трепещущая , но при чём тут футбол , а по самой теме всем давно понятно что такое дума , то что ей скажут то она и примет , даже если за будет одна партия из четырёх , не даром же некоторые СМИ бойкотируют нынешнюю думу , так конечно в нормальной стране быть не должно . В нормальных обществах парламент это место жестких дискуссий и законы принимаются путём нахождения компромиссов , иногда даже сложных. А то что у нас происходит это больше похоже на "цирк" , а не на работающею политическую систему.
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Мары
1532008182
Надо хорошенько запомнить фамилии тех кто голосовал за этот закон, а кто памятью слаб, записать. Мразям не место в законотворческом органе.
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SPACE TRUCKIN
1532009123
как упали в моих глазах кумиры детства - роднина с третьяком!!...(( Газзаеву - респект и уважение,не прогнулся под ЕР...Фетисов хотя б воздержался...
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yorgenbarenz
1532012207
Все голосовавшие "ЗА" прекрасно понимали,что идут на преступление против народа.
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