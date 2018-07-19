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    Газзаев проголосовал против повышения пенсионного возраста

    Сегодня депутаты Госдумы проголосовали по законопроекту о повышении пенсионного возраста в России.

    Законопроект приняли в первом чтении. За него отдали свои голоса 328 человек (все – члены «Единой России»), против высказалось 104 проголосовавших (члены остальных партий, беспартийные и единорос Наталья Поклонская).

    Все спортсмены-депутаты проголосовали за принятие закона. Против высказался только бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев. Экс-хоккеист Вячеслав Фетисов, который занимает пост председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, в голосовании участия не принимал.

    Результаты голосования среди спортсменов:

    Дмитрий Пирог (Единая Россия)

    Владислав Третьяк (Единая Россия)

    Ирина Роднина (Единая Россия)

    Александр Карелин (Единая Россия)

    Сергей Чепиков (Единая Россия)

    Владимир Драчев (Единая Россия)

    Светлана Журова (Единая Россия)

    Николай Валуев (Единая Россия)

    Ирек Зиннуров (Единая Россия)

    Бувайсар Сайтиев (Единая Россия)

    Анатолий Карпов (Единая Россия)

    Артур Таймазов (Единая Россия)

    Против

    Валерий Газзаев (Справедливая Россия)

    Не голосовал

    Вячеслав Фетисов (Единая Россия)

    Источник: Sports.ru

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    19.07.2018 16:08
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    Комментарии51
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      nastadion 9 сентября 2021, 23:26

      Ну против и против. Нинче позиция ни о чем не говорит.

      Biz **** istəyirik, **** vakansiyalar baxin.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 19 июля 2018, 22:31

      кивайте дальше дауны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 21:35

      Газзаев оказывается не из пугливых.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 19 июля 2018, 21:22

      Ну а ****. В марте 70% избирателей радостно скакали выбирая ЕГО на очередной срок. Теперь пусть получают то, за что голосовали.
      Этот народ полностью достоин своего руководства

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      реалушка > Чермындыр 19 июля 2018, 21:28

      население до выборов давно уже не допущено.не стоит жить этими иллюзиями.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Чермындыр 19 июля 2018, 22:07

      Почему я должен получать то , за что стадо голосовало?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > richi 19 июля 2018, 22:58

      А голосовало ли оно ?
      Кое кого из стада знаю, но в основном все были против, а результат За.
      Колдовство прямо какое то.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > Мары 20 июля 2018, 09:43

      Голосовало. Уйма народу топила за него. У меня знакомы на участке работали. Из 1000 пришедших более 700. И такая же статистика на других практически везде.
      Многие поддерживали реально, некоторые шли по принципу "другого никого нет, значит буду за него", ну то есть живу в авне, но боюсь что-то менять, потому буду и дальше жить в авне

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Чермындыр 20 июля 2018, 12:09

      Слышал про принцип "другого никого нет", но основная масса народа была против. Г. Москва.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 19 июля 2018, 21:00

      Дорогая редакция ) не хочется быть занудой, но пост, который упомянут по отношению к Фетисову, он занимал в 2004-2008 гг. )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 19 июля 2018, 20:55

      единая росия едина в своем блеянии.стремный кораблик.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      реалушка 19 июля 2018, 20:50

      пусть страна знает своих "героев".какое будущее у страны,в которой спортсмены,которыми так гордился народ,выступают против этого же народа?

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 19 июля 2018, 20:22

      Эти голосователи хорошо знали что этот закон их не касается и не коснется)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:34

      супер футбольная новость!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 19 июля 2018, 19:03

      Единственно положительный поступок за время депутатства..

      1
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