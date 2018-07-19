Кавазашвили: «Смолова нужно серьезно наказать за незабитый пенальти в матче с Хорватией»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нападающий сборной России Федор Смолов заслуживает наказания за незабитый послематчевый пенальти в игре 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти). Также ветеран уверен, что российская команда должна была выходить в полуфинал турнира.

«Убежден, на месте Хорватии в финале должны были быть мы. В четвертьфинале от нас отвернулась фортуна. Не вправе осуждать футболистов, но Смолова за исполнение послематчевого пенальти надо серьезно наказать. Он же смотрел матчи чемпионата мира: неудачно исполняли 11-метровый Месси, Роналду. Видимо, господину Смолову показалось, что раз такие гранды не забивают, и ему тоже можно. Это его огромная ошибка. На Федора была огромная надежда как на классного, активного нападающего, однако он разочаровал.

Вместе с тем не могу осуждать Марио Фернандеса: мальчик превзошел себя, блестяще действовал на правом фланге, сравнял счет во встрече с хорватами. Обидно, мы могли их спокойно обыграть! В основное время матча сказал жене, что будет овертайм, а в серии пенальти победим мы, ведь Акинфеев очень хорошо берет пенальти. И он бы взял больше одного, если бы не промах Смолова. Хорваты победили просто чудом!» – сказал Кавазашвили.