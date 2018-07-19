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    Кавазашвили: «Смолова нужно серьезно наказать за незабитый пенальти в матче с Хорватией»

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нападающий сборной России Федор Смолов заслуживает наказания за незабитый послематчевый пенальти в игре 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти). Также ветеран уверен, что российская команда должна была выходить в полуфинал турнира.

    «Убежден, на месте Хорватии в финале должны были быть мы. В четвертьфинале от нас отвернулась фортуна. Не вправе осуждать футболистов, но Смолова за исполнение послематчевого пенальти надо серьезно наказать. Он же смотрел матчи чемпионата мира: неудачно исполняли 11-метровый Месси, Роналду. Видимо, господину Смолову показалось, что раз такие гранды не забивают, и ему тоже можно. Это его огромная ошибка. На Федора была огромная надежда как на классного, активного нападающего, однако он разочаровал.

    Вместе с тем не могу осуждать Марио Фернандеса: мальчик превзошел себя, блестяще действовал на правом фланге, сравнял счет во встрече с хорватами. Обидно, мы могли их спокойно обыграть! В основное время матча сказал жене, что будет овертайм, а в серии пенальти победим мы, ведь Акинфеев очень хорошо берет пенальти. И он бы взял больше одного, если бы не промах Смолова. Хорваты победили просто чудом!» – сказал Кавазашвили.

    Источник: УЕФА

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    19.07.2018 15:29
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 21 июля 2018, 12:27

      Квазашвили - а сколько ты старый перду@ н пропустил в свое время пенок ! Что с тобой сделать ?

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 июля 2018, 12:23

      Надо опять женить его на Лопыревой, тогда будет с него толк, а так просто пропадет пацан ни за что.

      0
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 19 июля 2018, 22:10

      СМОЛОВ стал смоловом,тут больше нечего писать

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 июля 2018, 21:44

      Насчёт Марио, полностью согласен, но вот Федю гнобить не надо. Ну не задался у парня чемпионат, бывает, главное не заморачиваться и стремится избегать в будущем такие провалы. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июля 2018, 21:39

      у него уже есть суровое наказание и это БОЛЕЛЬЩИКИ долго его освистывать будут

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 21:19

      Обязать отыграть все матчи чемпиона РФПЛ, Кубка России и ЛЕ без замен, премий и бонусов в этом сезоне. Сойдёт ? Или 10 лет без права переписки ?... В этом возрасте надо чаще ходить в аптеку, она за углом и ежегодно проходить профосмотр в поликлинике по месту жительства.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июля 2018, 21:11

      Должны быть мы)))))
      Вышел тот,кто победил!!
      Сказки для бедных))))
      Бредни 80 ти летних дедов пахнут маразмом!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      реалушка 19 июля 2018, 20:42

      о каком именно наказании ведет речь этот господин?почему не конкретизирует свое предложение?деньги в качестве наказания-как мертвому припарка..отлучить от сборной-так и не стремятся туда..ну и?..

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:29

      он уже сам себя наказал да и это дело прошлое теперь.

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 19:20

      Какое наказание? Для него этот не забитый пенальти, останется на всю жизнь.

      6
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > zigbert 19 июля 2018, 20:08

      Мыслишь верно. Типа,как для нас,так мы этот этап ужо проехали,чего там еще мусолить,поэтому я ,уважаемому мною Анзору,с юморком и отреагировал)))
      Что касается его лично ,то есть ощущение,что ,,горячий грузынский парен,,
      только проснулся или как там еще ...позднее зажигание.))

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      Рейтинг: +100888

      zigbert > alex1951 19 июля 2018, 21:23

      Это верно зажигание действительно "позднее".

      2
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