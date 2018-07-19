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  • Кавазашвили: «Смолова нужно серьезно наказать за незабитый пенальти в матче с Хорватией»

Кавазашвили: «Смолова нужно серьезно наказать за незабитый пенальти в матче с Хорватией»

19 июля 2018, 15:29
37

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нападающий сборной России Федор Смолов заслуживает наказания за незабитый послематчевый пенальти в игре 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти). Также ветеран уверен, что российская команда должна была выходить в полуфинал турнира.

«Убежден, на месте Хорватии в финале должны были быть мы. В четвертьфинале от нас отвернулась фортуна. Не вправе осуждать футболистов, но Смолова за исполнение послематчевого пенальти надо серьезно наказать. Он же смотрел матчи чемпионата мира: неудачно исполняли 11-метровый Месси, Роналду. Видимо, господину Смолову показалось, что раз такие гранды не забивают, и ему тоже можно. Это его огромная ошибка. На Федора была огромная надежда как на классного, активного нападающего, однако он разочаровал.

Вместе с тем не могу осуждать Марио Фернандеса: мальчик превзошел себя, блестяще действовал на правом фланге, сравнял счет во встрече с хорватами. Обидно, мы могли их спокойно обыграть! В основное время матча сказал жене, что будет овертайм, а в серии пенальти победим мы, ведь Акинфеев очень хорошо берет пенальти. И он бы взял больше одного, если бы не промах Смолова. Хорваты победили просто чудом!» – сказал Кавазашвили.

Источник: УЕФА
Чемпионат мира Россия Хорватия Смолов Федор Кавазашвили Анзор
Комментарии (37)
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KOLBIS
1532003611
Поставить в угол и не выпускать на улицу...Детский сад какой-то...
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тщмек 19
1532003866
Маразм крепчал
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polt
1532004499
До и во время ЧМ для него важней были пиар и реклама. Какой там к черту футбол и сборная страны.
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Бабушка Зильзиля
1532004822
Смолов господин а Фернандес мальчик, хотя они одногодки. А вот дедушка Анзор походу уже весь песок израсходовал))
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vick-north-west
1532005076
Да дело не в одном пенале, дело в том, что Смолов играл так себе. Лучшее наказание - заставить свести все татуировки. Пусть помучается.
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Marley Bob
1532010554
казнить нельзя помиловать.время расставит само знак препинания.
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zigbert
1532017200
Какое наказание? Для него этот не забитый пенальти, останется на всю жизнь.
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OfaZavr
1532017759
он уже сам себя наказал да и это дело прошлое теперь.
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реалушка
1532022163
о каком именно наказании ведет речь этот господин?почему не конкретизирует свое предложение?деньги в качестве наказания-как мертвому припарка..отлучить от сборной-так и не стремятся туда..ну и?..
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Рубик Докоян
1532024352
Обязать отыграть все матчи чемпиона РФПЛ, Кубка России и ЛЕ без замен, премий и бонусов в этом сезоне. Сойдёт ? Или 10 лет без права переписки ?... В этом возрасте надо чаще ходить в аптеку, она за углом и ежегодно проходить профосмотр в поликлинике по месту жительства.
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