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    Агент: «Думаю, «Ювентус» может купить Головина только в том случае, если продаст Пьянича»

    Итальянский агент Людовико Спинози считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может оказаться в «Ювентусе» только в одном случае. По его мнению, туринцы могут приобрести россиянина, если клуб покинет кто-то из игроков средней линии.

    «Читал, что «Ювентус» хочет взять Головина, уговорив его играть вместе с Криштиану Роналду. Но мне кажется, трансфер может состояться только в одном случае: если клуб продаст Пьянича.

    Однако похоже, что Миралем подпишет новый контракт, так что это усложняет ситуацию. К тому же «Ювентус» должен в первую очередь продавать игроков, а не покупать – тех же Игуаина и Ругани… Если уйдет кто-то из полузащитников, тогда имеет смысл брать кого-то еще», – сказал Спинози.

    По информации СМИ, предметный интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Челси» и «Монако».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2018 13:26
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:08

      теперь вариант с Ювентусом кажется маловероятным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 18:29

      Остается только ждать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 июля 2018, 16:17

      Давайте тогда нам Пьянича в ЦСКА вместо Головина))) Я лично не против)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июля 2018, 16:04

      Не фанат Юве, но Головин там не нужен.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 июля 2018, 15:56

      Головин не ровня Пьяничу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 июля 2018, 15:38

      Пьянь убрать,Голову купить...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 19 июля 2018, 14:25

      "Уговорив его играть" - это пять! )))
      Стоит такой КриРо в сторонке, а скауты Юве Головню уговаривают: "Ну поиграй с ним в паре, ну пожалуйста, он хорошо себя вести будет".
      жжОте )))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +1364

      МВС > general.lizyukov 19 июля 2018, 16:16

      Согласен.тоже вызвал улыбку этот славный анекдот.

      2
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