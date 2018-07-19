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  • Агент: «Думаю, «Ювентус» может купить Головина только в том случае, если продаст Пьянича»

Агент: «Думаю, «Ювентус» может купить Головина только в том случае, если продаст Пьянича»

19 июля 2018, 13:26
8

Итальянский агент Людовико Спинози считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может оказаться в «Ювентусе» только в одном случае. По его мнению, туринцы могут приобрести россиянина, если клуб покинет кто-то из игроков средней линии.

«Читал, что «Ювентус» хочет взять Головина, уговорив его играть вместе с Криштиану Роналду. Но мне кажется, трансфер может состояться только в одном случае: если клуб продаст Пьянича.

Однако похоже, что Миралем подпишет новый контракт, так что это усложняет ситуацию. К тому же «Ювентус» должен в первую очередь продавать игроков, а не покупать – тех же Игуаина и Ругани… Если уйдет кто-то из полузащитников, тогда имеет смысл брать кого-то еще», – сказал Спинози.

По информации СМИ, предметный интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Челси» и «Монако».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Ювентус Пьянич Миралем Головин Александр
Комментарии (8)
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general.lizyukov
1531999511
"Уговорив его играть" - это пять! ))) Стоит такой КриРо в сторонке, а скауты Юве Головню уговаривают: "Ну поиграй с ним в паре, ну пожалуйста, он хорошо себя вести будет". жжОте )))))
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KOLBIS
1532003923
Пьянь убрать,Голову купить...
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iBragim2102
1532004961
Головин не ровня Пьяничу.
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Mazzola
1532005488
Не фанат Юве, но Головин там не нужен.
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Lester84
1532006278
Давайте тогда нам Пьянича в ЦСКА вместо Головина))) Я лично не против)))
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zigbert
1532014180
Остается только ждать.
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OfaZavr
1532016516
теперь вариант с Ювентусом кажется маловероятным.
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