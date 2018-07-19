Агент: «Думаю, «Ювентус» может купить Головина только в том случае, если продаст Пьянича»

Итальянский агент Людовико Спинози считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может оказаться в «Ювентусе» только в одном случае. По его мнению, туринцы могут приобрести россиянина, если клуб покинет кто-то из игроков средней линии.

«Читал, что «Ювентус» хочет взять Головина, уговорив его играть вместе с Криштиану Роналду. Но мне кажется, трансфер может состояться только в одном случае: если клуб продаст Пьянича.

Однако похоже, что Миралем подпишет новый контракт, так что это усложняет ситуацию. К тому же «Ювентус» должен в первую очередь продавать игроков, а не покупать – тех же Игуаина и Ругани… Если уйдет кто-то из полузащитников, тогда имеет смысл брать кого-то еще», – сказал Спинози.

По информации СМИ, предметный интерес к 22-летнему россиянину проявляют «Челси» и «Монако».