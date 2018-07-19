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    Турпоток в Россию вырастет на 20% благодаря ЧМ-2018

    Туроператоры России ожидают положительный эффект от проведения чемпионата мира-2018 в стране в виде увеличение потока туристов.

    «Увеличение турпотока в Россию после ЧМ-2018 гарантировано, многие туристы хотят вернуться еще раз. За счет болельщиков и отложенного спроса число гостей по итогам 2018 года вырастет не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

    В 2019 году поток иностранных туристов в Россию вырастет на 20% по сравнению с 2018 годом. Доля иностранцев в Татарстане вырастет на 10%, в Санкт-Петербурге – на 50%, Сочи – на 3%.

    Естественно не все смогут себе позволить приехать в Россию в ближайшее время снова. На этом сказывается сложная транспортная доступность, стоимость дальних авиаперевозок. Поездки без визы могут частично закрепить успех ЧМ-2018, но прежде всего будут приезжать туристы из тех стран, которые находятся в удобной транспортной доступности от России.

    Согласно опросу во Франции, более 87% французских болельщиков вернулись бы в Россию еще раз», – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

    Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Интерфакс

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    19.07.2018 10:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 17:18

      Согласно опроса 87% французских болельщиков вернулись бы в Россию еще раз. К этому надо добавить - если бы сборная Франции сыграла в финале ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 июля 2018, 16:07

      Маловероятно.

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 19 июля 2018, 11:39

      "из стран, которые находятся в удобной транспортной доступности от России."
      Тут такое дело, что учитывая размеры страны, Россия даже сама для себя находится в "неудобной" транспортной доступности ))))
      Проведите опрос сколько людей проживающей в Европейской части хоть раз побывали на Байкале ? Во-во раз два и обчелся.

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      ...
      Рейтинг: +68

      механик75 > FanatSerj 19 июля 2018, 13:14

      восточнее Урала не был ни разу, Сибирь и Дальний Восток воспринимаю как тридевять земель)))))))))

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