Турпоток в Россию вырастет на 20% благодаря ЧМ-2018

Туроператоры России ожидают положительный эффект от проведения чемпионата мира-2018 в стране в виде увеличение потока туристов.

«Увеличение турпотока в Россию после ЧМ-2018 гарантировано, многие туристы хотят вернуться еще раз. За счет болельщиков и отложенного спроса число гостей по итогам 2018 года вырастет не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году поток иностранных туристов в Россию вырастет на 20% по сравнению с 2018 годом. Доля иностранцев в Татарстане вырастет на 10%, в Санкт-Петербурге – на 50%, Сочи – на 3%.

Естественно не все смогут себе позволить приехать в Россию в ближайшее время снова. На этом сказывается сложная транспортная доступность, стоимость дальних авиаперевозок. Поездки без визы могут частично закрепить успех ЧМ-2018, но прежде всего будут приезжать туристы из тех стран, которые находятся в удобной транспортной доступности от России.

Согласно опросу во Франции, более 87% французских болельщиков вернулись бы в Россию еще раз», – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.