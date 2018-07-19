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Турпоток в Россию вырастет на 20% благодаря ЧМ-2018

19 июля 2018, 10:53
4

Туроператоры России ожидают положительный эффект от проведения чемпионата мира-2018 в стране в виде увеличение потока туристов.

«Увеличение турпотока в Россию после ЧМ-2018 гарантировано, многие туристы хотят вернуться еще раз. За счет болельщиков и отложенного спроса число гостей по итогам 2018 года вырастет не более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году поток иностранных туристов в Россию вырастет на 20% по сравнению с 2018 годом. Доля иностранцев в Татарстане вырастет на 10%, в Санкт-Петербурге – на 50%, Сочи – на 3%.

Естественно не все смогут себе позволить приехать в Россию в ближайшее время снова. На этом сказывается сложная транспортная доступность, стоимость дальних авиаперевозок. Поездки без визы могут частично закрепить успех ЧМ-2018, но прежде всего будут приезжать туристы из тех стран, которые находятся в удобной транспортной доступности от России.

Согласно опросу во Франции, более 87% французских болельщиков вернулись бы в Россию еще раз», – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира
Комментарии (4)
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FanatSerj
1531989541
"из стран, которые находятся в удобной транспортной доступности от России." Тут такое дело, что учитывая размеры страны, Россия даже сама для себя находится в "неудобной" транспортной доступности )))) Проведите опрос сколько людей проживающей в Европейской части хоть раз побывали на Байкале ? Во-во раз два и обчелся.
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iBragim2102
1532005653
Маловероятно.
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zigbert
1532009892
Согласно опроса 87% французских болельщиков вернулись бы в Россию еще раз. К этому надо добавить - если бы сборная Франции сыграла в финале ЧМ.
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