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    Сорокин: «Лужники» базовый стадион сборной России. Будем пытаться принять финал ЛЧ в 2021 году»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о планах использования главного стадиона страны «Лужники» после завершения чемпионата мира-2018.

    – Как будут использоваться «Лужники» после чемпионата мира?

    – Это базовый стадион сборной России. Также будут проводиться матчи Кубка России. У любой страны должен быть один большой флагманский стадион. Для концертов, общественно-политических мероприятий, игр, которые собирают больше сорока тысяч фанатов.

    – Финал Лиги чемпионов?

    – Прямо с языка сняли! Будем пытаться выставить стадион на конкурс, чтобы принял финал ЛЧ. В 2020 году это невозможно, потому что в УЕФА решили, что страны, принимающие матчи чемпионата Европы, не могут выдвигать кандидатуры на финалы еврокубков этого года. Но с 2021 года можно начать диалог. И «Лужники» и стадион в Санкт-Петербурге по вместимости проходят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2018 08:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июля 2018, 12:23

      Будем пытаться принял финал ЛЧ в 2021 году
      это я нерусский или сорокин?

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > спанчес 23 июля 2018, 13:52

      скорее опечатка редактора

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 11:58

      Только понадобится еще 35 миллиардов рубликов на реконструкцию к финалу ЛЧ 2021,добавил Сорокин ехидно усмехнувшись...

      1
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 18 июля 2018, 10:08

      А начать надо с Русскага гостеприимства)))
      Технологии у Мудякина,у которого - футбол из май харт.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 09:52

      Если вы не будете принял наши замечания по ошибкам и опечаткам, то мы не будем читал ваши заметка...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 09:00

      Исправьте опечатку в заголовке. "Принял" на принять...

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 18 июля 2018, 12:24

      по ходу все-таки сорокин нерусский а я уже испугался за себя

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 18 июля 2018, 18:12

      Это боты тупят вместе с модераторами.

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