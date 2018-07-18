Сорокин: «Лужники» базовый стадион сборной России. Будем пытаться принять финал ЛЧ в 2021 году»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о планах использования главного стадиона страны «Лужники» после завершения чемпионата мира-2018.

– Как будут использоваться «Лужники» после чемпионата мира?

– Это базовый стадион сборной России. Также будут проводиться матчи Кубка России. У любой страны должен быть один большой флагманский стадион. Для концертов, общественно-политических мероприятий, игр, которые собирают больше сорока тысяч фанатов.

– Финал Лиги чемпионов?

– Прямо с языка сняли! Будем пытаться выставить стадион на конкурс, чтобы принял финал ЛЧ. В 2020 году это невозможно, потому что в УЕФА решили, что страны, принимающие матчи чемпионата Европы, не могут выдвигать кандидатуры на финалы еврокубков этого года. Но с 2021 года можно начать диалог. И «Лужники» и стадион в Санкт-Петербурге по вместимости проходят.