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  • Сорокин: «Лужники» базовый стадион сборной России. Будем пытаться принять финал ЛЧ в 2021 году»

Сорокин: «Лужники» базовый стадион сборной России. Будем пытаться принять финал ЛЧ в 2021 году»

18 июля 2018, 08:53
8

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о планах использования главного стадиона страны «Лужники» после завершения чемпионата мира-2018.

– Как будут использоваться «Лужники» после чемпионата мира?

– Это базовый стадион сборной России. Также будут проводиться матчи Кубка России. У любой страны должен быть один большой флагманский стадион. Для концертов, общественно-политических мероприятий, игр, которые собирают больше сорока тысяч фанатов.

– Финал Лиги чемпионов?

– Прямо с языка сняли! Будем пытаться выставить стадион на конкурс, чтобы принял финал ЛЧ. В 2020 году это невозможно, потому что в УЕФА решили, что страны, принимающие матчи чемпионата Европы, не могут выдвигать кандидатуры на финалы еврокубков этого года. Но с 2021 года можно начать диалог. И «Лужники» и стадион в Санкт-Петербурге по вместимости проходят.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Чемпионат мира Россия
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1531893647
Исправьте опечатку в заголовке. "Принял" на принять...
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Рубик Докоян
1531896762
Если вы не будете принял наши замечания по ошибкам и опечаткам, то мы не будем читал ваши заметка...
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alex1951
1531897723
А начать надо с Русскага гостеприимства))) Технологии у Мудякина,у которого - футбол из май харт.
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KOLBIS
1531904331
Только понадобится еще 35 миллиардов рубликов на реконструкцию к финалу ЛЧ 2021,добавил Сорокин ехидно усмехнувшись...
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спанчес
1531905825
Будем пытаться принял финал ЛЧ в 2021 году это я нерусский или сорокин?
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