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Жирков и Ерохин покинули австрийский сбор «Зенита»

17 июля 2018, 14:44
12

Сегодня утром, 17 июля, полузащитники «Зенита» Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули предсезонный сбор петербуржцев в Австрии.

Футболисты отправились в Санкт-Петербург, где будут готовиться к началу сезона под присмотром реабилитологов. Они присоединятся к команде после ее возвращения домой.

Жирков и Ерохин не будут принимать дальнейшего участия в заключительном сборе по медицинским соображениям. Тренерский штаб назначил им индивидуальную восстановительно-тренировочную программу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Ерохин Александр
Комментарии (12)
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Garrincha58
1531828196
поэтому они так и играют что постоянно лечатся и восстанавливаются потом опять лечатся и опять восстанавливаются блин хорошо устроились
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сасас
1531829037
ОБА БАЛАСТ
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порт
1531829354
Усатый загонял.
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Danjer
1531831737
Я уже обрадовался...думал уезжают от нас)))
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woyser
1531834583
Жирков понятно и травма, и нагрузка на ЧМ. А, Ерохин не много-то он и играл, может то-же какая травма. В общем обоим здоровья.
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Sergei26
1531834863
Пусть отдохнут
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spaike
1531835084
Здоровья!
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Путник 13
1531858659
Здоровья
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арейская
1531873484
Ну ладно, если так, подумалось что уходят в другие команды
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zigbert
1531907290
Сказались игры на ЧМ. Здоровья.
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