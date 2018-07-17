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    Жирков и Ерохин покинули австрийский сбор «Зенита»

    Сегодня утром, 17 июля, полузащитники «Зенита» Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули предсезонный сбор петербуржцев в Австрии.

    Футболисты отправились в Санкт-Петербург, где будут готовиться к началу сезона под присмотром реабилитологов. Они присоединятся к команде после ее возвращения домой.

    Жирков и Ерохин не будут принимать дальнейшего участия в заключительном сборе по медицинским соображениям. Тренерский штаб назначил им индивидуальную восстановительно-тренировочную программу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.07.2018 14:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 12:48

      Сказались игры на ЧМ. Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 июля 2018, 03:24

      Ну ладно, если так, подумалось что уходят в другие команды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 июля 2018, 03:19

      Ребятам после чм надо отдохнуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 17 июля 2018, 23:17

      Здоровья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 17 июля 2018, 19:03

      Жирика здорово лупили, очень активным был.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 17 июля 2018, 16:44

      Здоровья!

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      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 17 июля 2018, 16:41

      Пусть отдохнут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 июля 2018, 16:36

      Жирков понятно и травма, и нагрузка на ЧМ. А, Ерохин не много-то он и играл, может то-же какая травма. В общем обоим здоровья.

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      Рейтинг: +145

      Danjer 17 июля 2018, 15:48

      Я уже обрадовался...думал уезжают от нас)))

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      Рейтинг: +6320

      порт 17 июля 2018, 15:09

      Усатый загонял.

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