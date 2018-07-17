Жирков и Ерохин покинули австрийский сбор «Зенита»

Сегодня утром, 17 июля, полузащитники «Зенита» Юрий Жирков и Александр Ерохин покинули предсезонный сбор петербуржцев в Австрии.

Футболисты отправились в Санкт-Петербург, где будут готовиться к началу сезона под присмотром реабилитологов. Они присоединятся к команде после ее возвращения домой.

Жирков и Ерохин не будут принимать дальнейшего участия в заключительном сборе по медицинским соображениям. Тренерский штаб назначил им индивидуальную восстановительно-тренировочную программу.