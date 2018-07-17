Жиру: «Во Франции меня критиковали, потому что я не забивал на ЧМ»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу на ЧМ-2018.

«По правде говоря, это воплощение детской мечты. Я горд за тех, кто поддерживал нас и за себя. Для меня большая честь быть частью этой команды.

Во Франции меня критиковали, потому что я не забивал на ЧМ. Но я также получил много сообщений от тех, кто разбирается в футболе, от специалистов, даже от болельщиков. Они видят, что я делаю для команды. Многие хотели, чтобы я забил в финале», – сказал Жиру.

На ЧМ Жиру сыграл в семи матчах и отметился голевой передачей.

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