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    Жиру: «Во Франции меня критиковали, потому что я не забивал на ЧМ»

    Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу на ЧМ-2018.

    «По правде говоря, это воплощение детской мечты. Я горд за тех, кто поддерживал нас и за себя. Для меня большая честь быть частью этой команды.

    Во Франции меня критиковали, потому что я не забивал на ЧМ. Но я также получил много сообщений от тех, кто разбирается в футболе, от специалистов, даже от болельщиков. Они видят, что я делаю для команды. Многие хотели, чтобы я забил в финале», – сказал Жиру.

    На ЧМ Жиру сыграл в семи матчах и отметился голевой передачей.

    Сборная Франции спела «Марсельезу» и We are the champions после парада в Париже

    Источник: Express.co.uk

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    17.07.2018 02:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 июля 2018, 12:33

      я кстати забил на ЧМ 2006 года- ни одного матча не посмотрел

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:03

      Лично для него ЧМ сложился не совсем удачно.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июля 2018, 20:36

      варан на жиру

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 17 июля 2018, 09:20

      Жиру голы? не до жиру быть бы живу!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 июля 2018, 08:28

      Победителей не судят.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 июля 2018, 08:19

      Дзюба с твоей ролью справился в разы качественнее.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 17 июля 2018, 05:24

      Есть за что!)

      1
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