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    Сборная Франции спела «Марсельезу» и We are the champions после парада в Париже

    Сборная Франции вернулась в Париж из Москвы. Команда сразу отправилась на чемпионский парада на Елисейские поля.

    Вчера французы обыграли Хорватию в финале ЧМ-2018 (4:2).


    После парада игроки спели песню гимн Франции «Марсельезу» и песню We are the champions [Мы чемпионы] группы Queen.

    Источник: Twitter

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    16.07.2018 21:18
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 июля 2018, 23:52

      Круто все!!! молодцы!!! выиграли, народ празднует с командой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 22:36

      Народ и команда празднует победу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 июля 2018, 21:32

      Полное говно! На автлбусе все в дыму, просто капец, просто ****** а не подарок игрокам и народу

      -1
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