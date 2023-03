Сборная Франции спела «Марсельезу» и We are the champions после парада в Париже

Сборная Франции вернулась в Париж из Москвы. Команда сразу отправилась на чемпионский парада на Елисейские поля.

Вчера французы обыграли Хорватию в финале ЧМ-2018 (4:2).

Au milieu des Champs-Elysées (et des fumigènes), le bus impérial des Bleus traverse la foule direction l'Elysée... avec la Patrouille de France #fra #CM2018 pic.twitter.com/vn7ZPrhLZE — BFM Sport (@BFMSportTV) 16 июля 2018 г.



После парада игроки спели песню гимн Франции «Марсельезу» и песню We are the champions [Мы чемпионы] группы Queen.