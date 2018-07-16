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    Спортивный директор «Ювентуса»: «Идея подписать Роналду пришла, когда он забил нам через себя в ЛЧ»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансфере форвадра Криштиану Роналду из «Реала» в туринский клуб.

    «Эта сумасшедшая идея появилась матча ЛЧ «Ювентус» – «Реал» в Турине.

    Роналду забил через себя, наши болельщики аплодировали ему. На той же неделе мы встретились с его агентом Жорже Мендешом.

    Он сказал: «Криштиану был поражен вниманием к себе здесь. Он хотел бы приехать и сыграть за «Ювентус» однажды».

    Я сказал: «Хорошо. Я понимаю. Но не все мечты сбываются».

    Потом мы встретились снова, он объяснил ситуацию, и мы приняли эту идею», – сказал Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

    «Ювентус» представил Роналду

    Источник: Football Italia

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    16.07.2018 23:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 10:46

      В том матче Роналду конечно феерил.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 17 июля 2018, 08:48

      прямо вот так сразу родилась идея? что-то не верится

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 17 июля 2018, 00:27

      Я уже заметил эту закономерность. Клубы очень часто приглашают и покупают тех игроков, которые забивают гол в их ворота. Как в истории мирового футбола, так и российского, даже в чемпионатах НФЛ и ПФЛ.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > salexeich 17 июля 2018, 07:39

      Насколько я помню, так себе эта примета работает, мало у кого получалось.

      0
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