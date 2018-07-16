Спортивный директор «Ювентуса»: «Идея подписать Роналду пришла, когда он забил нам через себя в ЛЧ»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансфере форвадра Криштиану Роналду из «Реала» в туринский клуб.

«Эта сумасшедшая идея появилась матча ЛЧ «Ювентус» – «Реал» в Турине.

Роналду забил через себя, наши болельщики аплодировали ему. На той же неделе мы встретились с его агентом Жорже Мендешом.

Он сказал: «Криштиану был поражен вниманием к себе здесь. Он хотел бы приехать и сыграть за «Ювентус» однажды».

Я сказал: «Хорошо. Я понимаю. Но не все мечты сбываются».

Потом мы встретились снова, он объяснил ситуацию, и мы приняли эту идею», – сказал Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

«Ювентус» представил Роналду