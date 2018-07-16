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    Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч ЧМ-2018

    Президент России Владимир Путин подарил официальный футбольный мяч ЧМ-2018 президенту США Дональду Трампу. США – одна из трех стран, где пройдет ЧМ-2026.

    «Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча. Теперь этот мяч на его стороне», – сказал Путин.

    «Да, мы будем проводить ЧМ, и я надеюсь, что мы также хорошо [как и Россия] справимся с этой работой», – ответил Трамп.

    Источник: RT

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    16.07.2018 21:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 июля 2018, 20:17

      надеюсь мяч отравлен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 июля 2018, 11:17

      Наверника внутри мяча чип... запрограмированный по нужным параметрам )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 17 июля 2018, 05:28

      А Трамп ничего не подарил, 1-0 в пользу Путина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 июля 2018, 01:45

      2 педика шары гоняют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 22:47

      А сколько пафоса.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 июля 2018, 22:27

      Пусть Трамп тренируется и играет на лужайке перед Белым дурдомом.
      А мы приедем и проверим, как у него дела.
      А что? А вдруг!
      Сгоняем дружеский матч двух администраций на зависть всему Западу и Госдепу США!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 июля 2018, 22:24

      Лицемерие и предательство.., написано на улыбающихся, слащавых лицах..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 16 июля 2018, 22:11

      политические реверансы- перепасовочка, переходящая в подтасовочку

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 16 июля 2018, 22:03

      Еще вчера Трамп в наших подъездах гадил и обижал российских пенсионеров, а сегодня уже друг, с которым и мячиком переброситься-святое дело.

      4
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