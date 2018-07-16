Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подарил официальный футбольный мяч ЧМ-2018 президенту США Дональду Трампу. США – одна из трех стран, где пройдет ЧМ-2026.

«Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча. Теперь этот мяч на его стороне», – сказал Путин.

«Да, мы будем проводить ЧМ, и я надеюсь, что мы также хорошо [как и Россия] справимся с этой работой», – ответил Трамп.