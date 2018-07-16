Роналду: «Мне не нравится сидеть и смотреть на свои достижения, я хочу работать»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал переход в туринский клуб.

«Я знаю, что Серия А – сложный чемпионат в тактическом плане. Мне нравится новый опыт. Знаю, что это будет сложно. Но у меня всегда были испытания в карьере.

Мне не нравится сидеть и смотреть на свои достижения, я хочу работать, чтобы добиваться чего-то нового.

Я верю в футбол, верю в партнеров по команде, верю, что все будет успешно. Собираюсь тренироваться и работать», – сказал Роналду.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

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