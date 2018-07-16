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    Роналду: «Мне не нравится сидеть и смотреть на свои достижения, я хочу работать»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал переход в туринский клуб.

    «Я знаю, что Серия А – сложный чемпионат в тактическом плане. Мне нравится новый опыт. Знаю, что это будет сложно. Но у меня всегда были испытания в карьере.

    Мне не нравится сидеть и смотреть на свои достижения, я хочу работать, чтобы добиваться чего-то нового.

    Я верю в футбол, верю в партнеров по команде, верю, что все будет успешно. Собираюсь тренироваться и работать», – сказал Роналду.

    Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

    Роналду принесет «Юве» кучу денег. Не волнуйтесь о цене

    Источник: ФК «Ювентус»

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    16.07.2018 21:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 17 июля 2018, 08:50

      в это до конца мало кто верил, а вот на тебе

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 17 июля 2018, 08:00

      Отличный трансфер,Серия А вышла на новый уровень.

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