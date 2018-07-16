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    Роналду: «Обычно игроки моего возраста уезжают в Катар или Китай. «Ювентус» – это испытание для меня»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал переход в туринский клуб.

    «Спортинг», «МЮ», «Реал», а теперь «Ювентус» – это мечта, не карьера. Я не думал о таком, когда начинал. Не думал, что получу так много наград – как индивидуальных, так и в составе клубов. Переход в «Ювентус» – одно из испытаний.

    Обычно игроки моего возраста, при всем уважении к ним, уезжают в Катар или в Китай. Я благодарен «Ювентусу» за возможность продолжить карьеру», – сказал Роналду.

    Роналду 33 года. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

    Роналду принесет «Юве» кучу денег. Не волнуйтесь о цене

    Источник: ФК «Ювентус»

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    16.07.2018 20:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 16 июля 2018, 22:40

      ех Роналду, Роналду...

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 16 июля 2018, 22:10

      В Катар ******* НИЗЗЯ!!!Может ЧП произойтить!!!

      0
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 16 июля 2018, 22:03

      Ну посмотрим... что будет. Интересно прям

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 16 июля 2018, 20:47

      очень успешно пройти это испытание!что еще можно тут сказать?и,правда,мог бы поехать к арабам или в Китай..не особо напрягаясь нарубить еще огромную кучу денег,но выбрал совсем иной путь.и это вызывает еще большее уважение.

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 июля 2018, 20:23

      Все получится...

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 июля 2018, 20:12

      Удачи Криш!

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