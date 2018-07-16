Роналду: «Обычно игроки моего возраста уезжают в Катар или Китай. «Ювентус» – это испытание для меня»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал переход в туринский клуб.

«Спортинг», «МЮ», «Реал», а теперь «Ювентус» – это мечта, не карьера. Я не думал о таком, когда начинал. Не думал, что получу так много наград – как индивидуальных, так и в составе клубов. Переход в «Ювентус» – одно из испытаний.

Обычно игроки моего возраста, при всем уважении к ним, уезжают в Катар или в Китай. Я благодарен «Ювентусу» за возможность продолжить карьеру», – сказал Роналду.

Роналду 33 года. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан на четыре года.

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