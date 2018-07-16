Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал трансфер в туринский клуб из «Реала».

«Это один из лучших клубов в мире. Здесь выдающийся тренер, выдающийся президент. Это было не очень сложное решение.

Какие у меня цели на ближайшие 10-15 лет? Я предпочитаю думать о настоящем. Я наслаждаюсь футболом, и я все еще довольно молод. Мне всегда нравились испытания», – сказал Роналду.

Контракт Роналду рассчитан на четыре года.

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