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    Роналду – о трансфере в «Ювентус»: «Это один из лучших клубов в мире»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал трансфер в туринский клуб из «Реала».

    «Это один из лучших клубов в мире. Здесь выдающийся тренер, выдающийся президент. Это было не очень сложное решение.

    Какие у меня цели на ближайшие 10-15 лет? Я предпочитаю думать о настоящем. Я наслаждаюсь футболом, и я все еще довольно молод. Мне всегда нравились испытания», – сказал Роналду.

    Контракт Роналду рассчитан на четыре года.

    Роналду принесет «Юве» кучу денег. Не волнуйтесь о цене

    Источник: ФК «Ювентус»

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    16.07.2018 19:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 10:00

      очень даже интересно как он адаптируется в Юве и будет ли так же хорош как в Реале. возраст уже конечно приличный для больших достижений, может ведь и карьера на спад пойти, хотя если как он говорит его биологический возраст 23 года тогда еще повоюет)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 22:28

      Его адаптация в Ювентусе может пройти быстро.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 июля 2018, 22:18

      Ой, что же нас ждёт в наступающий футбольный сезон, даже сожаление об окончании ЧМ, отступает на второй план..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 июля 2018, 21:10

      Нормально!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 июля 2018, 20:35

      Он везде приживется...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 20:18

      На мой взгляд тот случай, когда выиграли обе стороны и "Юве" и сам Роналду, особенно в финансовом плане. А вот за спортивной будем наблюдать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 июля 2018, 20:15

      Хочется увидеть Юве таким , как при Платини и Зидане !

      2
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 16 июля 2018, 19:56

      как они этот переход провернули, до сих пор никто не поймёт

      8
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Project Бабангида 17 июля 2018, 08:53

      спорт директор же сказал - после того как он забил через себя в Турине))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 16 июля 2018, 19:56

      ЮВЕНТУС! звучит очень сильно,но ближайшие годы не так как должен выступать,ждем и надеемся после трансфера Роналду игроки будут играть лучше и покажет себе и напомнит кто такой Ювентус,удачи

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > САНЁК17 16 июля 2018, 19:58

      Здесь больше проблема в отсутствии конкуренции в Италии и потому так тяжело в ЛЧ выступать...

      4
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