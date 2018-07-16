Гинер: «России удалось провести сумасшедший чемпионат мира»

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил уровень организации чемпионата мира-2018, который проходил с 14 июня по 15 июля.

«Очень рад, что России удалось провести такой сумасшедший чемпионат мира. Получился прекрасный турнир, горд за нашу страну.

Финал всегда непредсказуем. Здорово, что он получился таким же ярким, как и весь чемпионат», – сказал Гинер.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!