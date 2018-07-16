«Челси» готовит новый контракт для Азара. Он станет вторым по зарплате в АПЛ

И что?один Азар что может решать,купите ещё таких как Азара,там без толковых игроков как зелень,Рюдигер,Бакайоко нафиг оба нужны
Полузащитник Эден Азар продолжит выступать в составе «Челси».
Британцы не намерены отпускать игрока сборной Бельгии. Ранее заинтересованность в футболисте проявляли «Реал» и «Барселона». Руководство «Челси» рассчитывает сохранить Азара еще минимум на один сезон.
Лондонцы готовят новый вариант контракта для игрока, согласно которому он будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба и вторым в АПЛ после Алексиса Санчеса. Переговоры начнутся на следующей неделе.