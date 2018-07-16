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  • «Челси» готовит новый контракт для Азара. Он станет вторым по зарплате в АПЛ

«Челси» готовит новый контракт для Азара. Он станет вторым по зарплате в АПЛ

16 июля 2018, 06:18
7

Полузащитник Эден Азар продолжит выступать в составе «Челси».

Британцы не намерены отпускать игрока сборной Бельгии. Ранее заинтересованность в футболисте проявляли «Реал» и «Барселона». Руководство «Челси» рассчитывает сохранить Азара еще минимум на один сезон.

Лондонцы готовят новый вариант контракта для игрока, согласно которому он будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба и вторым в АПЛ после Алексиса Санчеса. Переговоры начнутся на следующей неделе.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Барселона Реал Санчес Алексис Азар Эден
Комментарии (7)
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a-rakhmatov
1531712085
Рейтинг Азара после ЧМ вырос на порядок.....пожалуй он лучший в Европе!
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Рубик Докоян
1531713805
Сказочный недельный доход. Остаётся только порадоваться за лучших представителей футбольного братства.
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zigbert
1531723852
Правильно сделали - удержать хотя бы на год, а там может все успокоится.
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Аристократ Олжик
1531729404
Ну наконец-то, какие то шаги начали предпринематься, чтобы удержать Эдена в Лондоне. Если Игуаин и впрямь перейдет в Челси, надо будет купить суперзвезду на позицию центрального атакующего полузащитника/под нападающего . . . Такого как Милинкович-Савич, Дибала, Пьянич, Рэмси, Фекир . . . В помощь Азару и Виллиану. Фабрегаса продать и дать шанс Лофтусу-Чику, Маунту, Абрахаму. Морату, Батшуайи, Давида Луиза, Кэйхилла, Зума, Баркли продать. Вместо Кулибали можно взять Тарковского. Куртуа однозначно продать и вместо него взять Аллиссона или Пикфорда.
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САНЁК17
1531751904
И что?один Азар что может решать,купите ещё таких как Азара,там без толковых игроков как зелень,Рюдигер,Бакайоко нафиг оба нужны
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