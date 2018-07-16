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    «Челси» готовит новый контракт для Азара. Он станет вторым по зарплате в АПЛ

    Полузащитник Эден Азар продолжит выступать в составе «Челси».

    Британцы не намерены отпускать игрока сборной Бельгии. Ранее заинтересованность в футболисте проявляли «Реал» и «Барселона». Руководство «Челси» рассчитывает сохранить Азара еще минимум на один сезон.

    Лондонцы готовят новый вариант контракта для игрока, согласно которому он будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба и вторым в АПЛ после Алексиса Санчеса. Переговоры начнутся на следующей неделе.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.07.2018 06:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 июля 2018, 17:38

      И что?один Азар что может решать,купите ещё таких как Азара,там без толковых игроков как зелень,Рюдигер,Бакайоко нафиг оба нужны

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 июля 2018, 11:23

      Ну наконец-то, какие то шаги начали предпринематься, чтобы удержать Эдена в Лондоне. Если Игуаин и впрямь перейдет в Челси, надо будет купить суперзвезду на позицию центрального атакующего полузащитника/под нападающего . . . Такого как Милинкович-Савич, Дибала, Пьянич, Рэмси, Фекир . . . В помощь Азару и Виллиану. Фабрегаса продать и дать шанс Лофтусу-Чику, Маунту, Абрахаму. Морату, Батшуайи, Давида Луиза, Кэйхилла, Зума, Баркли продать. Вместо Кулибали можно взять Тарковского. Куртуа однозначно продать и вместо него взять Аллиссона или Пикфорда.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Аристократ Олжик 16 июля 2018, 22:02

      мне определенно нравится как вы отнесли рэмси в список суперзвезды на позицию атакующего полузащитника, а вот пьянич хорош.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > DeStar 17 июля 2018, 05:17

      Для меня Рэмси - топ . . .

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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:50

      Правильно сделали - удержать хотя бы на год, а там может все успокоится.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 07:03

      Сказочный недельный доход. Остаётся только порадоваться за лучших представителей футбольного братства.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2018, 06:34

      Рейтинг Азара после ЧМ вырос на порядок.....пожалуй он лучший в Европе!

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