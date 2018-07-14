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    ФИФА не будет наказывать Англию за кричалки болельщиков в полуфинале ЧМ

    Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Футбольной ассоциации Англии за поведение болельщиков на матче 1/2 финала ЧМ между сборными Англии и Хорватии (1:2). Фанаты скандировали кричалки политического характера.

    «Решение было принято после того, как были проанализированы имеющиеся доказательства и рассмотрены все факторы, связанные с нарушениями. В том числе тот факт, что инцидент был вызван очень небольшой группой болельщиков», – сообщает ТАСС со ссылкой за заявление ФИФА.

    Федерация оштрафовала Англию за нарушение маркетинговых правил на 70 тысяч швейцарских франков (60 тысяч евро). Два игрока английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов.

    Источник: ТАСС

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    14.07.2018 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +34

      mazar7777 14 июля 2018, 22:27

      Чего кричали то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 21:20

      ФИФА превращается в игрока ,который пытается найти "покемонов".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider 14 июля 2018, 20:58

      Бельгия с 16 голами побила рекорд Бразилии 2002 года с 15 голами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 14 июля 2018, 20:30

      сплошной абсурд! с удовольствием наблюдаю, как эта гнилая система пожирает сама себя

      4
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