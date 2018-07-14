ФИФА не будет наказывать Англию за кричалки болельщиков в полуфинале ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Футбольной ассоциации Англии за поведение болельщиков на матче 1/2 финала ЧМ между сборными Англии и Хорватии (1:2). Фанаты скандировали кричалки политического характера.

«Решение было принято после того, как были проанализированы имеющиеся доказательства и рассмотрены все факторы, связанные с нарушениями. В том числе тот факт, что инцидент был вызван очень небольшой группой болельщиков», – сообщает ТАСС со ссылкой за заявление ФИФА.

Федерация оштрафовала Англию за нарушение маркетинговых правил на 70 тысяч швейцарских франков (60 тысяч евро). Два игрока английской сборной демонстрировали игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов.