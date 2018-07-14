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  • Президент «Ювентуса» Аньелли пять лет назад: «Через пять лет купим игрока уровня Роналду»

Президент «Ювентуса» Аньелли пять лет назад: «Через пять лет купим игрока уровня Роналду»

14 июля 2018, 11:52
4

Европейские СМИ обнаружили цитату президента «Ювентуса» Андреа Аньелли пятилетней давности. Функционер обещал купить футболиста уровня Криштиану Роналду.

«Через пять лет мы купим игрока уровня португальца», – заверил в 2013 году руководитель туринского клуба.

Текущим летом, спустя пять лет, «Ювентус» действительно приобрел самого Роналду за 112 миллионов евро.

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Роналду принесет «Юве» кучу денег. Не волнуйтесь о цене

Источник: Foxsports.com
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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vladik12
1531558459
Вот так надо отвечать за базар.
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МВС
1531560164
Прекрасно.появился бы ещё такой игрок через пять лет..
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AHTUNGBOL
1531566668
Дело в том, что это было сказано 5 лет назад и, соответственно он имел в виду уровень Роналду пятилетней давности, при всём уважении к португальцу, уровень сейчас у него не тот, чем был 5 лет назад, соответственно Аньелли не смог приобрести игрока, про которого он говорил в прошлом..)))
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OfaZavr
1531585181
надо же и вправду не разошлись слова с делом)
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