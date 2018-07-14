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    Президент «Ювентуса» Аньелли пять лет назад: «Через пять лет купим игрока уровня Роналду»

    Европейские СМИ обнаружили цитату президента «Ювентуса» Андреа Аньелли пятилетней давности. Функционер обещал купить футболиста уровня Криштиану Роналду.

    «Через пять лет мы купим игрока уровня португальца», – заверил в 2013 году руководитель туринского клуба.

    Текущим летом, спустя пять лет, «Ювентус» действительно приобрел самого Роналду за 112 миллионов евро.

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    Источник: Foxsports.com

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    14.07.2018 11:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2018, 19:19

      надо же и вправду не разошлись слова с делом)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 14 июля 2018, 14:11

      Дело в том, что это было сказано 5 лет назад и, соответственно он имел в виду уровень Роналду пятилетней давности, при всём уважении к португальцу, уровень сейчас у него не тот, чем был 5 лет назад, соответственно Аньелли не смог приобрести игрока, про которого он говорил в прошлом..)))

      -1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 14 июля 2018, 12:22

      Прекрасно.появился бы ещё такой игрок через пять лет..

      5
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июля 2018, 11:54

      Вот так надо отвечать за базар.

      6
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