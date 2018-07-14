Президент «Ювентуса» Аньелли пять лет назад: «Через пять лет купим игрока уровня Роналду»

Европейские СМИ обнаружили цитату президента «Ювентуса» Андреа Аньелли пятилетней давности. Функционер обещал купить футболиста уровня Криштиану Роналду.

«Через пять лет мы купим игрока уровня португальца», – заверил в 2013 году руководитель туринского клуба.

Текущим летом, спустя пять лет, «Ювентус» действительно приобрел самого Роналду за 112 миллионов евро.

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