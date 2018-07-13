Спаллетти: «С приходом Роналду Серия А получит силу и влияние»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти высказался по поводу перехода нападающего «Реала» Криштиану Роналду в «Ювентус».

Туринский клуб приобрел португальца за 100 миллионов евро, подписав с ним четырехлетний контракт.

«Роналду? С его приходом Серия А получит силу и влияние. Но наша лига и так когда-то была лучшей в мире. Футболисты, которые приезжали сюда, не надеялись, что соперники станут слабее. Вместо этого они хотели быть лучшими из лучших.

Приезд Роналду является одним из тех импульсов, которыми мы должны воспользоваться, чтобы придать новую жизнь предыдущему механизму.

Это атмосфера большого вызова для нас и отличный футбол. И это хорошо для нашей игры. Однако никто не может заставить нас чувствовать себя неполноценными без нашего согласия», – сказал Спаллетти.