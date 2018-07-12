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    В Госдуме предложили учредить День российского футбола

    Депутат «Единой России» Дмитрий Белик сообщил, что на рассмотрение будет вынесен законопроект об учреждении 22 октября Дня российского футбола – в день рождения легендарного советского голкипера Льва Яшина.

    Это решение прокомментировал депутат ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

    «Предложение требует глубокого обсуждения. Считаю, что памятная дата в истории российского футбола должна быть. Но какой день выбрать для данного события, надо тщательно подумать.

    Сейчас все находятся в стадии эйфории от выступления нашей сборной на домашнем чемпионате мира, все в восторге от игры, хочется каким-то образом быть причастным к этому событию, поэтому начали звучать подобные предложения. Нужно выбрать дату, которая будет иметь самое яркое и непосредственное отношение к российскому футболу и будет связана с каким-то ярким достижением или событием в его истории.

    Пока это лишь предложение от одного из депутатов «Единой России». Я еще даже не уверен, что вся фракция поддерживает это. Я лично поддерживаю введение такого дня, а вот дату надо обсуждать. В этот день можно будет проводить футбольные турниры, поздравлять каких-то игроков, вручать награды за значимые достижения», – сказал Лебедев.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: ТАСС

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    12.07.2018 16:38
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +459

      77SAM 13 июля 2018, 07:27

      За какие грехи ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 13 июля 2018, 00:41

      идиотами и придурками наша страна богата, особенно велика их концентрация в госучреждениях и во всяких думах...надо учредить день идиота, в этот день проводить опрос для выявления Главного идиота страны...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 12 июля 2018, 23:37

      ЛУЧШЕ БЕСПЛАТНЫЕ СЕКЦИИ ФУТБОЛА восстановите!...только праздники какие то на уме и штрафы! а также повышение ндс. тарифов ЖКХ и отъём пенсий!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июля 2018, 21:51

      это из серии выходного дня по случаю победы?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июля 2018, 21:23

      Простите великодушно, а почему мы не хотим со всем миром отмечать 10 декабря Всемирный день футбола (World Football Day)?
      Или это у них про какой-то русский футбол или еще про что?)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin > Blossiya 13 июля 2018, 09:29

      они и не знают про такой день, да и про футбол вчера услышали))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2018, 21:16

      Нужно в День Рождения Стасика ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 21:06

      Данное предложение не требует глубокого обсуждения, а вот углублённого медицинского обследования однозначно...

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 июля 2018, 20:45

      День российского футбола надо учредить со дня отставки Мутко....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 20:41

      Лучше в летнее время, что бы можно было устраивать футбольные турниры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      vsolon 12 июля 2018, 20:22

      и тут Остапа понесло.....

      3
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