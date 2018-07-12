В Госдуме предложили учредить День российского футбола

Депутат «Единой России» Дмитрий Белик сообщил, что на рассмотрение будет вынесен законопроект об учреждении 22 октября Дня российского футбола – в день рождения легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Это решение прокомментировал депутат ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

«Предложение требует глубокого обсуждения. Считаю, что памятная дата в истории российского футбола должна быть. Но какой день выбрать для данного события, надо тщательно подумать.

Сейчас все находятся в стадии эйфории от выступления нашей сборной на домашнем чемпионате мира, все в восторге от игры, хочется каким-то образом быть причастным к этому событию, поэтому начали звучать подобные предложения. Нужно выбрать дату, которая будет иметь самое яркое и непосредственное отношение к российскому футболу и будет связана с каким-то ярким достижением или событием в его истории.

Пока это лишь предложение от одного из депутатов «Единой России». Я еще даже не уверен, что вся фракция поддерживает это. Я лично поддерживаю введение такого дня, а вот дату надо обсуждать. В этот день можно будет проводить футбольные турниры, поздравлять каких-то игроков, вручать награды за значимые достижения», – сказал Лебедев.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).