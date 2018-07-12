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В Госдуме предложили учредить День российского футбола

12 июля 2018, 16:38
31

Депутат «Единой России» Дмитрий Белик сообщил, что на рассмотрение будет вынесен законопроект об учреждении 22 октября Дня российского футбола – в день рождения легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Это решение прокомментировал депутат ЛДПР и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

«Предложение требует глубокого обсуждения. Считаю, что памятная дата в истории российского футбола должна быть. Но какой день выбрать для данного события, надо тщательно подумать.

Сейчас все находятся в стадии эйфории от выступления нашей сборной на домашнем чемпионате мира, все в восторге от игры, хочется каким-то образом быть причастным к этому событию, поэтому начали звучать подобные предложения. Нужно выбрать дату, которая будет иметь самое яркое и непосредственное отношение к российскому футболу и будет связана с каким-то ярким достижением или событием в его истории.

Пока это лишь предложение от одного из депутатов «Единой России». Я еще даже не уверен, что вся фракция поддерживает это. Я лично поддерживаю введение такого дня, а вот дату надо обсуждать. В этот день можно будет проводить футбольные турниры, поздравлять каких-то игроков, вручать награды за значимые достижения», – сказал Лебедев.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Лебедев Игорь
Комментарии (31)
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Project Бабангида
1531403354
с начало хотел над этим стебанутся, но когда увидел к чему и кому хотят привязать эту дату, понял что дело стоящее и шутки тут не уместны
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yarik1_78
1531404981
День дармоедов из госдумы надо учредить!
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SEREGA 64
1531405432
А ТАМ И СИДЯТ ДАРМОЕДЫ И ПУТИНСКИЕ ХОЛУИ
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woyser
1531406376
Ушлёпки! Им пля нечем больше заняться? Перестрелять всех этих дармоедов и упразднить думу, один hoo толку от них нет.
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андрей андреев
1531407349
Нужно учредить День чудака (на букву "М").А в чей День рождения праздновать,можно подумать.Есть предложение праздновать в День рождения ...(статья 319 УК РФ),короче вы знаете кого....И это не Мутко..
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мы_не_рабы
1531408283
Да.... Под звуки фанфар протолкнули повышение НДС до 20% и закинули повышение пенсионного возраста. Теперь чего ожидать от воришек-депутатов из говно думы? Больше заняться нечем или просто каждый хочет набрать себе баллов? Придурки.
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Полная Канистра
1531410812
скоро в календаре трудовых дней не останется Гуляем круглый год ведь дума нам праздники устроила . вот она забота о людях от наших думских дармоедов . А ДЕНЬ ВРАТАРЯ ЯШИНА НОДО БЫЛО ДАВНО УЧРЕДИТЬ!
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ЮНик
1531410832
С каким упорством они пробивают новое дно. Блин... Превратить Кубок страны, матчи которого (а уж финал и подавно) раньше собирали полные трибуны, а теперь превратился в полную профанацию, где обладатель Кубка прекращает свое существование из-за нищеты, где не могут укомплектовать даже полноценную Премьер-лигу и ФНЛ и на этом фоне придумывать какой-то очередной бредовый праздник??? У них в Госдуме похоже круглый год 1 апреля. Всё шуткуют. Заняться нечем?
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Рубик Докоян
1531418793
Данное предложение не требует глубокого обсуждения, а вот углублённого медицинского обследования однозначно...
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Blossiya
1531419808
Простите великодушно, а почему мы не хотим со всем миром отмечать 10 декабря Всемирный день футбола (World Football Day)? Или это у них про какой-то русский футбол или еще про что?)))
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