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Дэдпул сфотографировался с Дзюбой в Санкт-Петербурге

12 июля 2018, 15:46
13

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с болельщиком в костюме героя комиксов Дэдпула.

«Даже супергерои подходят к Артему Дзюбе с просьбой о совместном селфи», – гласит подпись к фото.

На чемпионате мира-2018 Дзюба в составе российской команды провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Сборная вышла в четвертьфинал, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

text

Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (13)
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noHbI4
1531399841
Что то человек паук очень подозрительно похож на дедпула :=)
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Полная Канистра
1531401142
и кто паук?
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Stavropolets
1531401986
А может наоборот Дзюба с Дэдпулом
Ответить
val-berezko
1531405934
Странно,что Дзюба в Питере делает. Собирает бабки что бы долг Арсеналу отдать за Лигу чемпионов.? Собрал чемоданы и бегом,как можешь, в Китай. Или там опомнились и пришли в себя.
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yarik1_78
1531408303
ДэдДзюб!
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Ganesse
1531416012
Фото выглядит как отражение Дзюбы в зеркале.
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sochi-2013
1531416067
Люди, зависть – один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями!
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ilichkadr
1531421371
Пора Артемке с эрмитажный котом сняться, который предсказал победу над саудитами или на худой конец с волками, которые с голодухи всю хавку под флагом фараонов снесли за 5 секунд!
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dinar7777dinar
1531427481
дзюба ты молодец ! мало кто верил что наша сборная так сыграет на чемпе ! все молодцы !
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Bivaliy67
1531427728
А кто из них Дзюба?
Ответить
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