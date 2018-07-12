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    Дэдпул сфотографировался с Дзюбой в Санкт-Петербурге

    Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с болельщиком в костюме героя комиксов Дэдпула.

    «Даже супергерои подходят к Артему Дзюбе с просьбой о совместном селфи», – гласит подпись к фото.

    На чемпионате мира-2018 Дзюба в составе российской команды провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Сборная вышла в четвертьфинал, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: РФС

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    12.07.2018 15:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 12 июля 2018, 23:35

      А кто из них Дзюба?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 июля 2018, 23:31

      дзюба ты молодец ! мало кто верил что наша сборная так сыграет на чемпе ! все молодцы !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 12 июля 2018, 21:49

      Пора Артемке с эрмитажный котом сняться, который предсказал победу над саудитами или на худой конец с волками, которые с голодухи всю хавку под флагом фараонов снесли за 5 секунд!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 12 июля 2018, 20:21

      Люди, зависть – один из грехов, запрещенных Десятью Заповедями!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 12 июля 2018, 20:20

      Фото выглядит как отражение Дзюбы в зеркале.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 12 июля 2018, 18:11

      ДэдДзюб!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 17:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странно,что Дзюба в Питере делает. Собирает бабки что бы долг Арсеналу отдать за Лигу чемпионов.? Собрал чемоданы и бегом,как можешь, в Китай. Или там опомнились и пришли в себя.

      -4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 17:26

      А на улице-то какой сфоткались...

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 12 июля 2018, 16:26

      А может наоборот Дзюба с Дэдпулом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 июля 2018, 16:12

      и кто паук?

      2
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