Дэдпул сфотографировался с Дзюбой в Санкт-Петербурге

Пресс-служба сборной России опубликовала фотографию нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с болельщиком в костюме героя комиксов Дэдпула.

«Даже супергерои подходят к Артему Дзюбе с просьбой о совместном селфи», – гласит подпись к фото.

На чемпионате мира-2018 Дзюба в составе российской команды провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Сборная вышла в четвертьфинал, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

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