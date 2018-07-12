В полиции Самары не подтвердили информацию о пропавшем британском болельщике

Болельщик из Англии Дуглас Моретон пропал во время чемпионата мира-2018 в России.

Фанат отправился на матч сборных Англии и Швеции, но с тех пор не выходил на связь с родственниками. Мужчину в последний раз видели в Самаре 6 июля. По его банковской карте были совершены покупки в Москве.

Представитель британского посольства подтвердил эту информацию и заявил, что обратился в правоохранительные органы.

«В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется», – рассказал представитель ГУ МВД по Самарской области.