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    В полиции Самары не подтвердили информацию о пропавшем британском болельщике

    Болельщик из Англии Дуглас Моретон пропал во время чемпионата мира-2018 в России.

    Фанат отправился на матч сборных Англии и Швеции, но с тех пор не выходил на связь с родственниками. Мужчину в последний раз видели в Самаре 6 июля. По его банковской карте были совершены покупки в Москве.

    Представитель британского посольства подтвердил эту информацию и заявил, что обратился в правоохранительные органы.

    «В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется», – рассказал представитель ГУ МВД по Самарской области.

    Источник: ТАСС

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    12.07.2018 08:23
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июля 2018, 15:10

      Раз деньги с карты снимались на покупки,то и в торговых точках надо концы искать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:36

      Потому что у них на подвале сидит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 08:40

      Перешёл на нелегальное положение...

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