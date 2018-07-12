Кейн: «Сборная Англии еще победит на чемпионате мира»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (1:2) выразил мнение, что его команда еще станет сильнейшей на планете.

«В финале мы ещe однажды сыграем и победим. В последние два года мы заложили отличную базу и будем идти вперeд. У нас молодая команда, которая набирает опыт», – заявил футболист.

Единственный раз англичане побеждали на чемпионате мира в 1966 году.

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