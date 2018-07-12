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Кейн: «Сборная Англии еще победит на чемпионате мира»

12 июля 2018, 01:35
10

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (1:2) выразил мнение, что его команда еще станет сильнейшей на планете.

«В финале мы ещe однажды сыграем и победим. В последние два года мы заложили отличную базу и будем идти вперeд. У нас молодая команда, которая набирает опыт», – заявил футболист.

Единственный раз англичане побеждали на чемпионате мира в 1966 году.

Англия не прошла. Но это лучшее решение

Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Англия Кейн Гарри
Комментарии (10)
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батог
1531350837
Для этого надо забивать, Гарри!!!!
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Dellleone
1531357872
2 году 2066 или позже.
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XoVoS
1531360770
Когдато будут такое
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Centur10n
1531361475
Это уже никогда не будет)))
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КЭТиК
1531363367
Скорее Россия станет чемпионом.
Ответить
Рубик Докоян
1531367792
Англия хотела в 2018г стать чемпионом мира, поэтому так выпрыгивала из трусов, чтобы провести этот чемпионат мира у себя. А когда пролетела, то что только не делала, чтобы он не прошёл у нас. 1966г повторится не скоро, футбольный бог вне политики. Он покровительствует тем кто силён духом и спортивным мастерством, а не закулисным...
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Дедуктор
1531373315
Кейн присоединился к плеяде авторитетов, которые обоср...сь на ЧМ. Ну, набил стату на Панаме. А потом ... см. выше.
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KOLBIS
1531379192
Мечты...мечты...
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zigbert
1531383076
Все может быть - команда молодая и необходимо набраться опыта.
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САНЁК17
1531407915
Смыли ещё?Вы нет, ты сначала покажи себя,вчера ты куда то пропал я тебе алё алё не видел не кто,какой из тебя кандидат на золотой мя?
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