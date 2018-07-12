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    Кейн: «Сборная Англии еще победит на чемпионате мира»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (1:2) выразил мнение, что его команда еще станет сильнейшей на планете.

    «В финале мы ещe однажды сыграем и победим. В последние два года мы заложили отличную базу и будем идти вперeд. У нас молодая команда, которая набирает опыт», – заявил футболист.

    Единственный раз англичане побеждали на чемпионате мира в 1966 году.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2018 01:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 июля 2018, 18:05

      Смыли ещё?Вы нет, ты сначала покажи себя,вчера ты куда то пропал я тебе алё алё не видел не кто,какой из тебя кандидат на золотой мя?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:11

      Все может быть - команда молодая и необходимо набраться опыта.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 10:06

      Мечты...мечты...

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 июля 2018, 08:28

      Кейн присоединился к плеяде авторитетов, которые обоср...сь на ЧМ.
      Ну, набил стату на Панаме. А потом ... см. выше.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 06:56

      Англия хотела в 2018г стать чемпионом мира, поэтому так выпрыгивала из трусов, чтобы провести этот чемпионат мира у себя. А когда пролетела, то что только не делала, чтобы он не прошёл у нас. 1966г повторится не скоро, футбольный бог вне политики. Он покровительствует тем кто силён духом и спортивным мастерством, а не закулисным...

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 июля 2018, 05:42

      Скорее Россия станет чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 12 июля 2018, 05:11

      Это уже никогда не будет)))

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 12 июля 2018, 04:59

      Когдато будут такое

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 12 июля 2018, 04:11

      2 году 2066 или позже.

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      Рейтинг: +6913

      батог 12 июля 2018, 02:13

      Для этого надо забивать, Гарри!!!!

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