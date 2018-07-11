Завтра РФПЛ и «Матч ТВ» заключат новый четырехлетний контракт

Надо, что на Матч ТВ рулила не Тина Канделаки, а образно говоря Марфа Футболаки. А так не спортивный канал, а бог знает что. Европорт-1 и Евроспорт-2 тоже показывает в основном велоспорт, автогонки и т.д. Хорошо, что теннис и биатлон зимой показывают, иногда лёгкую атлетику, а так и смотреть нечего.
РФПЛ заключит новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России с телеканалом «Матч ТВ».
Подписание договора, с большой долей вероятности, произойдет завтра, 12 июля.
По предыдущему контракту клубы лиги зарабатывали около 1,5 миллиарда рублей на всех.