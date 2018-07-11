Завтра РФПЛ и «Матч ТВ» заключат новый четырехлетний контракт

РФПЛ заключит новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России с телеканалом «Матч ТВ».

Подписание договора, с большой долей вероятности, произойдет завтра, 12 июля.

По предыдущему контракту клубы лиги зарабатывали около 1,5 миллиарда рублей на всех.