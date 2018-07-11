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    Завтра РФПЛ и «Матч ТВ» заключат новый четырехлетний контракт

    РФПЛ заключит новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России с телеканалом «Матч ТВ».

    Подписание договора, с большой долей вероятности, произойдет завтра, 12 июля.

    По предыдущему контракту клубы лиги зарабатывали около 1,5 миллиарда рублей на всех.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2018 17:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июля 2018, 22:08

      Надо, что на Матч ТВ рулила не Тина Канделаки, а образно говоря Марфа Футболаки. А так не спортивный канал, а бог знает что. Европорт-1 и Евроспорт-2 тоже показывает в основном велоспорт, автогонки и т.д. Хорошо, что теннис и биатлон зимой показывают, иногда лёгкую атлетику, а так и смотреть нечего.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 11 июля 2018, 20:01

      И за наш с вами счет мы будем смотреть не РФПЛ а крикет какой-нибуть

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 11 июля 2018, 19:23

      Не думаю, что в нынешней финансовой ситуации кто-то подпишет контракт на бесплатное показывание для народа топовых матчей...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 19:11

      да как-то без разницы, все равно показывают всякую всячину.

      2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 июля 2018, 18:59

      ну слава богу

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 18:50

      Сейчас на "Матч ТВ" больше показывают боевые единоборства.

      3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 июля 2018, 18:39

      Зачем это надо? Показывать матчи никому не нужные?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 июля 2018, 18:30

      крутите дальше джеки чана

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 июля 2018, 18:13

      ну все центральных матчей не видать только на сайте зачем этот канал нужен если футбол не показывает

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 18:05

      По сравнению с АПЛ даже смешно...Ну так то да,сравнил жопу с пальцем...

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