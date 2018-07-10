Ромащенко – о критике Канчельскиса: «Пристрастие к алкоголю оторвало Андрея от реальности»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко ответил на критику бывшего игрока команды Андрея Канчельскиса, который не воспринимал всерьез победы россиян на чемпионате мира-2018. Специалист обратил внимание на пристрастие экс-спортсмена.

«Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был Настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого.

Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах – это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая – это беда», – считает Ромащенко.

На счету Канчельскиса 36 матчей за сборную России, четыре гола (1992-1998 годы).