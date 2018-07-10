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    Ромащенко – о критике Канчельскиса: «Пристрастие к алкоголю оторвало Андрея от реальности»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко ответил на критику бывшего игрока команды Андрея Канчельскиса, который не воспринимал всерьез победы россиян на чемпионате мира-2018. Специалист обратил внимание на пристрастие экс-спортсмена.

    «Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был Настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого.

    Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах – это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая – это беда», – считает Ромащенко.

    На счету Канчельскиса 36 матчей за сборную России, четыре гола (1992-1998 годы).

    Источник: Facebook.com

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    10.07.2018 23:29
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +3843

      BP 11 июля 2018, 22:28

      Вот так позорят сборную Россию ее внутренние кадры.

      0
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      Рейтинг: +92

      mangust4444 11 июля 2018, 21:59

      В МЮ непьющие не играют.Это Англия!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4681

      Викос 11 июля 2018, 18:37

      это точно тренер?! какой-то базарный мужик.

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 июля 2018, 17:42

      Я не знаю кто такой Мирослав Ромащенко, но твердо теперь известно, что он мелкий хам.

      3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 11 июля 2018, 17:24

      Ромащенко выбрал странный ответа на критику: "Я с ним не согласен потому что он алкаш с пустой головой"...

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 11:01

      Откровенно говоря не всем нравятся ,резкие и не совсем объективные ,высказывания Канчельскиса. Ответ на слова Ромащенко будет незамедлительным.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 10:24

      лучше было бы не обращать внимание на комментарии и критику Канчельскиса как делают многие, ведь каждый имеет право на свое мнение. теперь он в свою очередь выскажет что-нибудь плохое о Ромащенко и понесется...

      6
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > OfaZavr 11 июля 2018, 14:24

      не обращать внимание на таких как Канчельскис было бы правильно,но их слишком много развелось..пошли бы сами тренировать,а то одни эксперты

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alexivanof197 11 июля 2018, 18:21

      тоже верно, но с другой стороны от того что Ромащенко высказался лучше ведь не станет а вызовет новую волну.

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 11 июля 2018, 09:56

      Товарищ Ромащенко решил напомнить о себе.кто его помнил и мало совсем кто его вообще знает,а теперь вот—на слуху немного побудет.но скоро корона свалится с головушки у него и вернётся в небытие,как и должно быть.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 11 июля 2018, 09:52

      Лучше было бы пропустить мимо ушей слова Канчельскиса, как это сделал Черчесов. В последнее время стало модно, как только забывают спортсменов, сразу вылезти и выливать помои на все подряд, лишь бы заметили. Живой пример -Мостовой. А по сути, чего добился Канчельскис со сборной? Подписался под письмом 14? А на тренерском поприще его команды прям блещут- сплошь чемпионы России и Латвии...

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      Рейтинг: +1501

      777+ > Vickont 11 июля 2018, 14:33

      То, что, говорил Канчельскис о сборной - это его слова и он имеет право на такие высказывания. Канчельскис самый успешный легионер российского футбола. Со сборной ничего не добился? - это как посмотреть... Времена тогда были смутные, что и отразилось на сборной. После первых матчей за сборную Канчельскис оказался там, где оказался, а именно в МЮ и т.д. Да и другие игроки сборной были востребованы в не самых последних клубах Европы. На нынешних сборников есть спрос? Пока, что только бла-бла-бла в прессе. Результат показали, а УРОВЕНЬ где? Это и имел в виду Канчельскис......

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 11 июля 2018, 09:37

      пустоголовый Ромащенко ты считаешь что .если на дворе 2018 и ты в команде Чебурчерчесова-то ты бог и царь ? ..а если я больше получаю денег ?-то по твоей логике-Я !...НЕТ ! правильно кто то тут сказал...прошлое -делает настоящее и прошлое не переписать !!...Ты типичный зомбоящик !....считаю ! тебе необходимо извиниться перед Кончельскисом !

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