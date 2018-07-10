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  • Ромащенко – о критике Канчельскиса: «Пристрастие к алкоголю оторвало Андрея от реальности»

Ромащенко – о критике Канчельскиса: «Пристрастие к алкоголю оторвало Андрея от реальности»

10 июля 2018, 23:29
46

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко ответил на критику бывшего игрока команды Андрея Канчельскиса, который не воспринимал всерьез победы россиян на чемпионате мира-2018. Специалист обратил внимание на пристрастие экс-спортсмена.

«Мне искренне жаль его. В свое время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был Настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он с Кировограда, я с Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого.

Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах – это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова все так же пустая – это беда», – считает Ромащенко.

На счету Канчельскиса 36 матчей за сборную России, четыре гола (1992-1998 годы).

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Россия Ромащенко Мирослав Канчельскис Андрей
Комментарии (46)
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AHTUNGBOL
1531255146
Не знаю, чем там зацепил его Канчельскис, но Ромащенко явно включил "режим Бога".., Чебурчесов заразный..
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la verdad
1531256023
Для начала: кто такой рамащинка и что он выиграл? ))) Второе: многие пьяные люди говорят куда более трезвые вещи, чем господа Песков, Захарова, Лавров и 99% депутатов ГД. И третье: увлечения россиян, такие как боярышник, героин и телевизор ещё дальше отодвинули их от реальности :)))
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САДЫЧОК
1531257270
.... за спиной ничего нет, кроме прошлого...великий Ромащенко *** !...мне например интересно мнение Кончельскиса ( поигравшего за топ клубы !) чем флюгера Ромащенко ! то он мечтал !...то появилась деньга в кармане и быкует !
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Рубик Докоян
1531258812
Может Кировоград и Павлоград соседи, ( разные области и расстояние где-то 320 км ) то расстояние от футболиста Ромащенко до футболиста Канчельскиса как от Луны до Земли...
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Александр52
1531260781
А у каждого за спиной только прошлое. Что будет завтра никто не знает.
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Zubo
1531262894
Канчельскис - мировое фуфло, Канчельскис ты сотку махнул ? Давай нашлепай чё нить про то как ты все знаешь про футбол и какой ты был великий
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ЮНик
1531279112
Самый убойный аргумент на критику у базарной хабалки: "Да ты вааще алкаш, противно тебя слушать, вали отсюдава!" А что интересно предъявит "великий тренер и футболист" Ромащенко Ринату Дасаеву за его мнение? https://sport.rambler.ru/football/40280320-podvig-sbornoy-rossii-postavili-pod-somnenie/
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JackBruce
1531288279
Весь текст Ромащенко свидетельствует об обратном - совершенно очевидно, что и без пристрастия к алкоголю его голова пустее, чем у любого алкоголика. И еще, пьет Канчельскис или нет - это его личное дело. Высказывание мыслей, не совпадающих с ромащенковскими - тоже.
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OfaZavr
1531293851
лучше было бы не обращать внимание на комментарии и критику Канчельскиса как делают многие, ведь каждый имеет право на свое мнение. теперь он в свою очередь выскажет что-нибудь плохое о Ромащенко и понесется...
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zigbert
1531296066
Откровенно говоря не всем нравятся ,резкие и не совсем объективные ,высказывания Канчельскиса. Ответ на слова Ромащенко будет незамедлительным.
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