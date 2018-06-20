Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «Обыграли только детский сад и Египет – рано кричать ура-ура»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что рано говорить об успехе национальной команды после двух побед на старте чемпионата мира-2018.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Я очень рад за ребят, за всех российских болельщиков, но как бы там ни было, жизнь продолжается, надо дальше двигаться. Мы были раньше и в четверке лучших, и чемпионат Европы выигрывали и вторыми были, поэтому это не показатель. Да вышли и, конечно, для кого-то это большая радость, но надо понимать, что это не конечная остановка. Нужно стремиться к другому, надо завоевывать медали, быть в четверку лучших команд. Хорошо, что прошли дальше, идет продолжение спектакля, если можно так сказать, для болельщиков.

    – Отношение к сборной поменяется после этих игр?

    – Послушайте, мы обыграли только Египет, команду, которая тоже не всегда блистала, и попадание на ЧМ для них было очень сложной задачей. Ну а то, что мы победили у детского сада (у Саудовской Аравии), начинать сейчас какие-то выводы делать, кричать ура-ура, я думаю, что будет неправильно. У нас впереди Уругвай, команды, против которых будем играть в плей-офф. Тогда и посмотрим и поговорим уже об отношении к сборной. Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что там детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… уж простите. Когда против хороших команд будем играть тогда и увидим, какие у нас недостатки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2018 09:12
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июня 2018, 16:42

      вот зануда всё ему не так

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 20 июня 2018, 16:37

      Подписант хренов. Прокакал ЧМ - 94.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Стопкран 20 июня 2018, 16:26

      Прав Канчельскис на все сто !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 июня 2018, 16:16

      1997 г. Кипр - Россия - 1:1. Помнишь? Тухлая у Вас команда была.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:21

      "Детских садов" на ЧМ нет, это пора бы уже усвоить. Выход в 1/8 финала для нашей команды большое событие и этому радуется вся страна.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 20 июня 2018, 14:20

      Да понятно, что и СА и Египет не в топе. Но последние два года дали повод бояться проиграть любой команде.
      Уэльс - топ или Словакия? А уж в контрольных матчах сливали всем кому ни попадая. Не забывайте, перед началом ЧМ мы 70 команда рейтинга УЕФА, теже СА и Египет выше были.
      Так что обыгравать мы хотим грандов, но реальности таковы, что рады этим победам.
      Не нытьем, так катаньем в 1/8.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 июня 2018, 13:19

      В одной восьмой будет серьёзный соперник,а пока за 2 матча 5+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 июня 2018, 12:31

      Все правильно сказал , все кто в футболе не понимают радуются ))) Дзагоева не хватает конечно ! Надеюсь в след игре он будет и Черышева оставят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2018, 12:09

      Понятно что рассчитываем на большее,но программу - минимум то уже ведь выполнили?Так чего не порадоваться?С победой друзья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 июня 2018, 11:10

      Сам из группы не вылезал -- вот и принижает УСПЕХ !!! Что дальше будет труднее и без таких умников понятно !!! А сейчас радоваться надо -- всех с победой и выходом в 1/8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11