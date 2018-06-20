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  • Канчельскис: «Обыграли только детский сад и Египет – рано кричать ура-ура»

Канчельскис: «Обыграли только детский сад и Египет – рано кричать ура-ура»

20 июня 2018, 09:12
21

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что рано говорить об успехе национальной команды после двух побед на старте чемпионата мира-2018.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Я очень рад за ребят, за всех российских болельщиков, но как бы там ни было, жизнь продолжается, надо дальше двигаться. Мы были раньше и в четверке лучших, и чемпионат Европы выигрывали и вторыми были, поэтому это не показатель. Да вышли и, конечно, для кого-то это большая радость, но надо понимать, что это не конечная остановка. Нужно стремиться к другому, надо завоевывать медали, быть в четверку лучших команд. Хорошо, что прошли дальше, идет продолжение спектакля, если можно так сказать, для болельщиков.

– Отношение к сборной поменяется после этих игр?

– Послушайте, мы обыграли только Египет, команду, которая тоже не всегда блистала, и попадание на ЧМ для них было очень сложной задачей. Ну а то, что мы победили у детского сада (у Саудовской Аравии), начинать сейчас какие-то выводы делать, кричать ура-ура, я думаю, что будет неправильно. У нас впереди Уругвай, команды, против которых будем играть в плей-офф. Тогда и посмотрим и поговорим уже об отношении к сборной. Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что там детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… уж простите. Когда против хороших команд будем играть тогда и увидим, какие у нас недостатки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Саудовская Аравия Уругвай Канчельскис Андрей
Комментарии (21)
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Челнинец
1529475438
Согласен на все 100 Перехвалят щас, потом попадется посильнее Сборная, обосрутся!
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raritet
1529475717
Ожидаемая победа. Если проигрывать при своих трибунах у себя дома , то тогда вообще какой смысл пинать мячик? Думаю, тут Андрей прав..
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ZENIT-59
1529476528
Здравые рассуждения с холодной головой! Если бы была обыграна команда с более сильными исполнителями, как то Бельгия, Франция, Германия, можно было бы кричать "Ура", петь "Черчесову "Вмват, король Виват". А после игр с командами, где лидерами являются 1-2 игрока,я бы просто сказал, что "Порадовали болельщиков долгожданной победой" У проигравших команд футбол только развивается и происходит становление этих сборных.А мы уже радуемя,как будто разгромили одну из сильнейших сборных мира!
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KOLBIS
1529477960
Все свою линию гнет,просто уперся и стоит на своем,а признать что молодцы парни-слабо?Аргентина-Исландия 1-1,Франция-Австралия еле еле 2-1,Германия-Мексика 0-1,Бразилия-Швейцария 1-1,Англия-Тунис в добавленное 2-1.Все играют абы как со слабыми,а наши собрались и Салаха почти закрыли...
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o33uk
1529478455
Что за народ даже порадоваться не дадут, как надоели эти причитание, разве нельзя называть вещи своими именами, мол парни молодцы, провели хороший матч как минимум сделали результат согласен хвалить может быть и рано, но факт того что вышли из группы констатировать уже можно, а если так то надо говорить не про слабость противников и тд. а про то что задачу минимум выполнили, кстати очень уверенно .
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Toomans
1529478616
Не надо в трубу гудеть, что все, мы самые крутые, но, считаю, что и радоваться тоже надо. Любая победа - она победа. Детский сад? Так наши и показали, что 5-0 адекватное соотношение забитых и пропущенных. Египет не ахти? Стоимость составов посмотрите - что тогда про нашу сборную говорить? У них треть состава в АПЛ играет ,а у нас только Черышев Ла Лигу представляет и все. Так что....в комментарии больше пессимизма ,чем адекватной оценки.
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ItalianFootball
1529478947
Условно - прав. Но и тут то радости дайте! Потом уработаемся Португесам или К. Фурии, но сейчас то мы живем. Страна гуляет, даже без стадионов в городах!
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ВикторВВ
1529481104
Так то он прав! Но опять же, после всех товарищеских...мы и этого не ожидали от «этой сборной», посему считаю что радоваться уже можно, как бы там дальше не было!
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Zenmaster
1529482224
Сам из группы не вылезал -- вот и принижает УСПЕХ !!! Что дальше будет труднее и без таких умников понятно !!! А сейчас радоваться надо -- всех с победой и выходом в 1/8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Полная Канистра
1529502151
вот зануда всё ему не так
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