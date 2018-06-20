Канчельскис: «Обыграли только детский сад и Египет – рано кричать ура-ура»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что рано говорить об успехе национальной команды после двух побед на старте чемпионата мира-2018.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Я очень рад за ребят, за всех российских болельщиков, но как бы там ни было, жизнь продолжается, надо дальше двигаться. Мы были раньше и в четверке лучших, и чемпионат Европы выигрывали и вторыми были, поэтому это не показатель. Да вышли и, конечно, для кого-то это большая радость, но надо понимать, что это не конечная остановка. Нужно стремиться к другому, надо завоевывать медали, быть в четверку лучших команд. Хорошо, что прошли дальше, идет продолжение спектакля, если можно так сказать, для болельщиков.

– Отношение к сборной поменяется после этих игр?

– Послушайте, мы обыграли только Египет, команду, которая тоже не всегда блистала, и попадание на ЧМ для них было очень сложной задачей. Ну а то, что мы победили у детского сада (у Саудовской Аравии), начинать сейчас какие-то выводы делать, кричать ура-ура, я думаю, что будет неправильно. У нас впереди Уругвай, команды, против которых будем играть в плей-офф. Тогда и посмотрим и поговорим уже об отношении к сборной. Отношение должно быть справедливо-адекватным, а то, что там детский сад обыгрывать и Египет, который тоже не ахти… уж простите. Когда против хороших команд будем играть тогда и увидим, какие у нас недостатки.