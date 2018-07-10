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    Уткин: «Перед началом ЧМ-2018 Vogue подменил правую ногу Смолову. Поэтому он не забил пенальти хорватам»

    Комментатор Василий Уткин пошутил насчет нападающего сборной России Федора Смолова, не забившего послематчевый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

    «А вот и разгадка казуса Смолова. Накануне турнира русский Vogue подменил ему правую ногу. Он весь турнир ею и играл, и пенальти в серии хорватам тоже бил ею. На каблуке. Наташа Водянова, как вы могли!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    В преддверии чемпионата мира Смолов сфотографировался для обложки журнала Vogue вместе с моделью Натальей Водяновой, защитником сборной Бразилии Дани Алвесом и полузащитником сборной Германии Юлианом Дракслером.

    Источник: Telegram

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    10.07.2018 15:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 10 июля 2018, 18:26

      Что характерно, нет никого из игроков сборных, вошедших в полуфинал. Совпадение? Не думаю...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 июля 2018, 18:18

      Фото из серии "показалось"... А вопрос к Васе: ты дебил?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      А Бубнов 10 июля 2018, 17:16

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 июля 2018, 16:16

      Вот всё и прояснилось. Накололи нас ребята. Кресты.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 15:19

      И по телеку везде с ним реклама,тут надо выбирать конечно,либо футбол,либо все остальное...

      2
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