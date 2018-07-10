Уткин: «Перед началом ЧМ-2018 Vogue подменил правую ногу Смолову. Поэтому он не забил пенальти хорватам»

Комментатор Василий Уткин пошутил насчет нападающего сборной России Федора Смолова, не забившего послематчевый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

«А вот и разгадка казуса Смолова. Накануне турнира русский Vogue подменил ему правую ногу. Он весь турнир ею и играл, и пенальти в серии хорватам тоже бил ею. На каблуке. Наташа Водянова, как вы могли!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

В преддверии чемпионата мира Смолов сфотографировался для обложки журнала Vogue вместе с моделью Натальей Водяновой, защитником сборной Бразилии Дани Алвесом и полузащитником сборной Германии Юлианом Дракслером.