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    Черчесов: «Сомнения, которые были у коллег, развеялись. Все говорят: Россия – великая страна»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что испытывает гордость при общении с коллегами после команды вылета с чемпионата мира-2018.

    В четвертьфинале турнира россияне уступили сборной Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). В 1/8 финала они обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

    «Когда с коллегами разговариваешь, с тренерами, реально гордишься тем, как они с тобой разговаривают. И все сомнения, которые у них были, они развеялись. Все говорят: Россия – великая страна», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 14:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:41

      Да успехи у сборной есть но слишком уж много пафоса.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июля 2018, 17:01

      Ещё один неадекват в эфире неадекватного канала )))) Как он с такой короной в студию поместился?))))

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 июля 2018, 16:49

      причём тут футбол ? Великая страна ? и тем более Черчесов ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июля 2018, 16:47

      Страна то великая,только 20 млн за чертой бедности.Ещё великая была при Петре 1-население сократилось почти на четверть.И при Сталине-800 тыс расстрелянных,2 млн посаженых(из которых треть умерла),ну и так далее.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 10 июля 2018, 16:29

      Величие страны определяется благосостоянием своего народа.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 10 июля 2018, 15:17

      выход в 14 -это Успех! по сути обыграна только Испания ! ..НО ничего грандиозного НЕТ!...по скромнее будь Черчесов !

      2
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > САДЫЧОК 10 июля 2018, 16:05

      Сборная Испании как раз не обыграна.

      2
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