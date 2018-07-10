Черчесов: «Сомнения, которые были у коллег, развеялись. Все говорят: Россия – великая страна»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что испытывает гордость при общении с коллегами после команды вылета с чемпионата мира-2018.

В четвертьфинале турнира россияне уступили сборной Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). В 1/8 финала они обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

«Когда с коллегами разговариваешь, с тренерами, реально гордишься тем, как они с тобой разговаривают. И все сомнения, которые у них были, они развеялись. Все говорят: Россия – великая страна», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».